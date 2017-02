Rheinfelden Parkplätze beim Bahnhof in Beuggen sind Privateigentum

Der neue Besitzer von Schloss Beuggen Kai Flender zieht ein Park-and-Ride-Angebot in Erwägung.

Dass die 80 Parkplätze unterhalb der Bahnstation Beuggen kein Angebot im öffentlichen Raum sind, war in der Vergangenheit nur wenigen bekannt. Deshalb gab es auch zuerst einen Aufschrei, als Parker vor wenigen Wochen vom neuen Eigentümer des Schlosses Beuggen aufgefordert wurden, sich einen anderen Platz zu suchen. Mit dem Eigentümerwechsel von Schloss Beuggen zu Kai Flender macht der neue Besitzer klar, dass es sich bei den Stellflächen um sein Privateigentum handelt. „Es gibt dort keine öffentlichen Parkplätze“, klärt der Investor vor der Eröffnung von Schlosshotel und Restaurant auf.

Gleichwohl betont er sein großes Interesse an einem Park-and-Ride-Angebot, es passe in sein Konzept. Die Lösung soll ein bewirtschafteter Parkraum bieten. Einen öffentlichen Raum gebe es zwar nicht, Flender betont aus einem „hohen Eigenbedarfsinteresse“ aber, dass er die Verbindung Auto und Zug unterstütze. Ihm liege mit Blick auf die Besucher an einer Vernetzung mit dem ÖPNV und damit an Parken in direkter Schlossnähe, Park and Ride stelle dabei eine „wichtige Infrastruktur“ dar.

Flender verweist auf die Erfahrung, dass vereinzelt Autos dauerhaft abgestellt worden seien. Ein Fahrzeughalter habe sogar mit Hilfe eines Rechtsanwalts weggeklagt werden müssen. Die neue Lösung wird im Einvernehmen mit dem Ordnungsamt der Stadt erarbeitet. Hotelgäste des neuen Schlosshotels werden voraussichtlich bis Mitte 2018 auf der Freifläche der Bogenhalle parken dürfen, „sie brauchen kurze Wege“, heißt es im Gespräch. Langfristig wünscht sich Flender aber einen autofreien Schlosshof.