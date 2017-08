Rheinfelden Osypka AG in Herten feiert 40-jähriges Bestehen

Peter Osypka gründete vor 40 Jahren seine Firma, die sich auf die Herstellung kardiologischer Produkte spezialisierte. Die "lebenslang bruchsichere, implantierbare Herzschrittmacherelektrode" ist nur eine der Entwicklungen der Osypka AG in Herten.

Es hat geregnet. Der Wagen vom Chef steht direkt vor dem Haupteingang. Von hier aus sind es nur ein paar Meter bis in die nach ihm benannte Osypka AG. Vor 40 Jahren hat Peter Osypka das in Herten ansässige Unternehmen gegründet und neben dem wirtschaftlichen Erfolg besonders darauf geschaut, den Menschen zu helfen.

Peter Osypkas Büro spiegelt die 40 Jahre seiner Firma wider. Der Raum bietet genug Platz, um Papiere, Modelle, Akten und Werkzeuge aufzubewahren. Auch viele Erinnerungen. Hinter ihm hängt ein Bild von Earl H. Wood, in den 60ern sein Chef in der Mayo Clinic in den USA. Nach ihm ist auch die Straße benannt, die zur Adresse der mittelständischen Firma in Herten wurde, die sich in Entwicklung und Fertigung kardiologischer und herzchirurgischer Medizinprodukte weltweit einen Namen gemacht hat.

Angefangen hat die Erfolgsgeschichte 1977 in Lörrach. Nach drei Jahren bei der Hofmann La Roche in Basel hatte sich der 43-jährige Elektrotechniker zusammen mit einem Partnerunternehmen selbstständig gemacht. 1977 kam die Trennung, Osypka machte mit seiner neuen Firma alleine weiter. Bald darauf ging es nach Grenzach-Wyhlen. „Früher sind Elektroden in Herzschrittmachern leicht gebrochen, sodass man Patienten häufig operieren musste“, beschreibt er. Kurzerhand entwickelte er die „lebenslang bruchsichere implantierbare Herzschrittmacherelektrode“. Zwei Jahre lang produzierte er auf einer im heimischen Schlafzimmer versteckten Maschine, damit keiner das Betriebsgeheimnis ergründen konnte. Erst nach zwei Jahren hatte die Konkurrenz Wege gefunden, das Produkt nachzuahmen. Heute beruhen fast alle implantierten Elektroden auf seiner Erfindung. Ein Patent hatte er damals nicht angemeldet.

Mittlerweile kann Osypkas Firma mehrere hundert Patente vorweisen. Im Verbindungsgang zwischen den einzelnen Produktionsgebäuden hängt eine Reihe davon neben der Wand mit Porträts der 180 Hertener Mitarbeiter. In Grenzach sitzen weitere 40, die Herzdrähte produzieren, mit einer Außenstelle in Tschechien kommt das Unternehmen heute auf rund 250 Mitarbeiter. Eine davon ist eine Patentanwältin. Ein Posten, den man sonst nur in großen Konzernen findet.Das Hauptprodukt der Osypka AG ist seit 30 Jahren die Hochfrequenz-Ablation, eine Behandlung schwerer Herzrhythmusstörungen. Wurden Patienten früher mit Elektroschocks im Herz behandelt, arbeitet seine Methode viel schonender mit Hochfrequenz. „In den 30 Jahren wurden etwa 680 000 Ablationen an Patienten gemacht“, sagt Osypka. Auch in diesem Fall war sein Antrieb, eine Lösung zu finden, das Leid der Patienten zu verringern. Das Wohl der Menschen liegt ihm sehr am Herzen, vor allem auch das der Kinder.

„Ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, dauert sicher zwei Jahre“, sagt er. Ein kostenreicher Prozess. Große Konzerne würden den Markt zur Behandlung von Herzkrankheiten bei Babys und Kindern als zu klein ansehen, um darin viel Zeit und Geld zu investieren. Die Osypka AG tut das trotzdem. „Wir verdienen nichts dabei, aber ich kann die Kinder nicht sterben lassen, wissen Sie?“

Peter Osypka ist jetzt 83 Jahre alt. Er kommt von seinem Wohnort Grenzach-Wyhlen nahezu jeden Tag ins Büro nach Herten. Mit 63 Jahren dachte er einmal an Ruhestand. 1996 verkaufte er die Firma. Aus der Osypka Medizintechnik wurde Sulzer-Osypka. Ein Großteil des Verkaufserlöses floss später in seine „Peter-Osypka-Stiftung für Menschen in Not“, die medizinische Forschung, etwa durch Stiftungsprofessuren, unterstützt und mit dem Partner Caritas International direkte Hilfe für notleidende Menschen leistet. Dass seine Firma aber unter der neuen Leitung in die roten Zahlen rutschte, tat ihm weh. Er kaufte sie 1999 zurück, und innerhalb eines Jahres war die Firma Osypka wieder im grünen Bereich. 2009 wurde das Unternehmen zur Aktiengesellschaft. Peter Osypka wechselte in den Aufsichtsrat, seine Tochter Nicola Osypka hat seither die Firmenleitung. Gleichzeitig wurden 49 Prozent der Firmenanteile an die Peter-Osypka-Stiftung übergeben, 2013 folgte der Rest.

Würde Osypka seine Auszeichnungen tragen, wäre die Brust bunt geschmückt. 2012 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht und die Ehrendoktorwürde der TU Braunschweig verliehen. Rheinfelden ehrte ihn 2014 mit der städtischen Goldmedaille. Viele Ehrungen sind damit nicht erwähnt. Seine Stiftung hat auch das Osypka-Kinderhaus in Herten mitfinanziert.

Vor der Zukunft ist Osypka nicht bange. Sehr viele seiner Ideen und Patente sind noch nicht umgesetzt. Und die Osypka AG lebt längst nicht nur von eigenen Projekten. Sie ist auch Dienstleister. „Es kommen Firmen, die eine Idee haben und uns bitten, ihnen bei der Umsetzung zu helfen“, umschreibt er den Geschäftszweig. „Wir machen das dann!“