vor 3 Stunden SK Rheinfelden Oströhre des Nollinger Bergtunnels wird am 8. Mai nachts gesperrt

Wegen dringend anstehender Arbeiten an der Tunnelbelüftung muss die Oströhre des Nollinger Bergtunnels an der A 861 zwischen den Anschlussstellen Rheinfelden-Mitte und Lörrach-Ost am Montag, 8. Mai, von 20 Uhr bis Dienstag, 9. Mai, 6 Uhr voll gesperrt werden.