Rheinfelden Ostereier in Miniaturformat: Thomas Wild hält neun Wachteln im Garten

Thomas Wild aus Rheinfelden hält in seinem Garten neun Wachteln. Was er mit ihnen erlebt, hat er uns erzählt.

Warum Wachteln? Diese Frage hat Thomas Wild schnell beantwortet: Es war die Tochter. Genauer gesagt, deren Patenonkel. Der hat schon lange Wachteln und Tochter Linda, heute 14 Jahre alt, fand diese süß. Also bekam sie vom Patenonkel fünf der kleinen Vögel geschenkt. In der Osterzeit kommen deren dekorativen Eier natürlich besonders gut an, auch bei den Nachbarn. „Ich wusste natürlich vorher Bescheid“, sagt Wild zur Geschenkidee des Onkels. Und so konnte sich der Rheinfelder auf seine neuen Mitbewohner vorbereiten.

In Eigenarbeit baute er eine Voliere in seinen Garten, rund 3,50 Meter lang, 1,50 breit und 1,20 Meter hoch. Aussuchen durfte sich Linda ihre Wachteln selbst, auf dem Kleintiermarkt in Kandern. Kostenpunkt pro Vogel: sieben Euro. Weil die Familie viel Spaß mit den neuen Gartenbewohnern hatte, kamen kurz darauf noch ein paar dazu. Das war vor knapp zwei Jahren. Wie es scheint, haben sich die neun Vögel seither prächtig in ihrer Voliere eingelebt.

Wachteln bringt nichts aus der Ruhe

Sowieso sind Wilds Wachteln sehr entspannte Zeitgenossen. Als Wild die Tür der Voliere öffnet, wirken sie kein bisschen verängstigt, im Gegenteil: Sofort hüpft ein klassisch wildfarbenes Exemplar – zu erkennen an den braun-weißen Federn mit schwarzen Sprenkeln – auf die Türschwelle und steckt den Schnabel in das grüne Gras davor. Um den Wunderfitz abzulenken, stellt Wild eine große Schale mit Sand in die Voliere. „Das lieben sie“, sagt er und beobachtet seine Schützlinge genau. Noch scheinen sich diese nicht entscheiden zu können, ob die klickende Kamera der Reporterin nicht doch interessanter ist als das heißgeliebte Sandbad. Aber die Wahl ist schnell getroffen. Zu Dritt wird gescharrt und sich gewälzt, dass der Sand nur so spritzt.

Völlig unbeeindruckt von dem körnigen Spektakel picken einen halben Meter weiter zwei Wachteln Körner aus dem Miniaturtrog, den Wild ihnen hingestellt hat. In Hintergrund hat sich ein beige-farbener Vogel bis zum Kopf im Stroh vergraben und beobachtet die Szenerie mit mildem Interesse. So harmonisch wie in diesem Moment geht es aber nicht immer zu. „Manchmal haben sie Streit“, sagt Wild, das erkenne er an kleinen Blessuren und kahlen Stellen. Bei sieben Frauen und einem Kerl auch kein Wunder. Und dann gibt es unter Wilds Wachteln noch ein ganz besonderes Exemplar. „Ich vermute, dass ein Zwitter dabei ist“, sagt er. Wie er darauf kommt? Einer der Vögel, den er eigentlich für eine Henne gehalten hatte, versuche auch, die anderen Hennen zu besteigen. Beim Blick in die Voliere ist der Besagte sofort ausgemacht. Eine der Wachteln ist rund um Hals und Kopf ziemlich kahl. Da hat der Hahn eindeutig klargemacht, wer seiner Meinung nach ganz oben in der Rangordnung steht und dafür sorgt, dass die Hennen fleißig Eier produzieren.

Und das tun sie: Mindestens alle zwei Tage legt jede Henne – verlässlich zwischen 16 und 19 Uhr – ein Ei. Macht mindestens 21 Eier die Woche. Zum Glück sind diese vielseitig zuzubereiten, vom Mini-Spiegelei über Rührei bis Omelette ist alles drin. Aber auch die Nachbarn werden fleißig mit den proteinhaltigen Schmuckstücken versorgt, die gerade jetzt zur Osterzeit auch gerne als Dekoration verwendet werden.

Tiere gackern und krähen nicht

Sowieso sind Wachteln laut Wild sehr nachbarschaftsfreundliche Tiere. Sie stinken nicht, gackern nicht, krähen nicht – das höchste der Gefühle ist ein gelegentliches, gurrendes „Grollen“, das es aber nicht bis über den Gartenzaun schafft. Auch wenn Wild die Eier seiner Schützlinge liebt – „Die schmecken besser als Hühnereier“ – seine Wachteln selbst kämen ihm niemals auf den Teller. Und das, obwohl er bekennender Fleischesser ist. Aber die Tierchen sind ihm einfach zu sehr ans Herz gewachsen. Dass er den Mini-Vögeln keine Namen gegeben hat, hat also eindeutig nichts mit mangelnder Zuneigung zu tun. Aber sie seien halt doch manchmal nicht ganz einfach auseinander zu halten, gibt Wild zu.

Gegen gebratene Wachteln hätte natürlich auch Tochter Linda einiges einzuwenden. Die 14-Jährige kümmert sich nach wie vor mit mit ihrem Vater um die Tiere, hilft, die Voliere zu säubern und versorgt die Vögel mit frischem Salat und geraspelten Karotten. Wer die Wachteln allerdings durchaus als potenzielles Mittagessen betrachtet, ist die Hauskatze. „Die hat reges Interesse“, sagt Wild. Doch, tiefenentspannt wie sie eben sind, lässt das seine Wachteln völlig kalt. Die seien eher neugierig, wenn die Katze um den Käfig schleiche. Und die Katze habe mittlerweile akzeptiert, das die Wachteln weder Spielzeug noch Futter sind.

Das einzige, was die Vögel aus der Ruhe bringe, sei rote Kleidung. Die mache sie aggressiv. Mit der richtigen Garderobe aber gibt es keine Probleme. Einmal gab es aber dennoch einen Schreckensmoment, erinnert sich Wild. Im Winter sei einer seiner Vögel durch die Volierentüre entwischt und abgehauen. „Nach langer Suche habe ich aufgegeben“, sagt Wild. Er sei sicher gewesen, dass die Katze diese einmalige Chance nutzen oder die Wachtel erfrieren würde.

Nach mehreren Stunden konnte Familie Wild dann aber aufatmen: Der Ausreißer war wohlbehalten zurückgekehrt und wartete geduldig vor der Käfigtüre auf Einlass. „Diese Situation hat mir gezeigt, dass sich die Wachteln bei mir wohlfühlen“, sagt Thomas Wild. Und weil er selbst und Linda auch noch immer viel Freude an Tieren haben, will er sich demnächst zwei weitere anschaffen.

Hätten Sie's gewusst?

Wachteln sind die kleinsten Hühnervögel und kommen in Teilen Europas, Asiens und Afrikas vor. Sie beginnen im Alter von sechs bis acht Wochen Eier zu legen. Ein Wachtelei wiegt etwa zehn bis 13 Gramm. In Freilandhaltung legen Wachteln 160 bis 180 Eier im Jahr. Die Tiere halten Temperaturen von bis zu minus zehn Grad aus. In der Regel werden sie fünf bis sechs Jahre alt.