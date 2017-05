Rheinfelden Ortsmitte Herten steht vor dem Wandel

Mit der Billigung des Entwurfs zum Bebauungsplan „Herten Ortsmitte I“ fiel im Ortschaftsrates Herten am Dienstag der Startschuss für das förmliche Planungsverfahren des lang ersehnten Bebauungsplans.

Gleichzeitig wurden die Grundlagen für die Bürgerbeteiligung gelegt. Die Aufstellung des Bebauungsplans für die Ortsmitte war bereits im März 2016 vom Gemeinderat beschlossen worden. Seither wurde ein erster Entwurf erarbeitet, den in der Sitzung Christiane Ripka vom Stadtplanungsamt sowie von Till O. Fleischer vom Büro Geoplan vorstellten.

Der Bebauungsplan soll die städtebauliche Innenentwicklung im Ortskern steuern, seit langem ein dringlicher Wunsch des Ortschaftsrates. Die Mitglieder bezogen sich am Dienstag noch einmal auf bisherige bauliche Nutzungen, die ihrer Ansicht nach im Innenbereich oft im Übermaß stattfanden und somit auch den dörflichen Charakter negativ beeinflussten. In seinen Ausführungen sagte Till O. Fleischer, dass sich abzeichnende Veränderungen so gesteuert werden sollen, dass eine maßvolle Innenentwicklung erreicht wird. Im Grundsatz gefördert werden soll daneben eine bauliche Entwicklung, auch im Sinne einer Nahverdichtung und Nutzung des Innenentwicklungspotenzials. Der Plan soll darüber hinaus eine städtebauliche Fehlentwicklung vermeiden.

Im Entwurf skizzierte der Planer drei Bereiche, die bereits an öffentliche Verkehrsflächen angrenzen und bebaubar sind, sowie Freiflächen innerhalb der Siedlungsstruktur für welche die Aufstellung des Planes baurechtliche Vorschriften vorsieht. In einem dritten Planbereich sind Bestandsstrukturen enthalten, bei denen durch die Vorgaben ebenfalls geringe Eingriffe zu erwarten sind. Abschließend stellte der Planer klar, dass im Rahmen der Aufstellung keinerlei Eingriffe auf die vielen im Planungsgebiet liegenden privaten Grundstücke vorgesehen sind.

Begrüßt wurden der Entwurf und der Startschuss für das Verfahren von allen Ortschaftsräten. Martin Koschmieder (SPD) fügte an, der künftige Bebauungsplan sei einerseits ein Gewinn für Herten und dessen dörfliche Struktur, andererseits ein Verlust für diejenigen, die auf ihren Grundstücken noch immer bauliche Nutzungen im Übermaß anstreben. Nördlich der Hauptstraße soll es lediglich zu einer eher geringen Verdichtung kommen, außerdem Grünflächen den dörflichen Charakter bewahren. Südlich der Hauptstraße ist eine etwas größere bauliche Dichte vor gesehen.

Mit dem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Kürzeweg“ brachte der Ortschaftsrat ein zweites Regelungswerk auf den Weg, das während der Planungsphase heftig umstritten war und auch zu Bürgerprotesten geführt hatte. Dass der „Kürzeweg“ nach wie vor die Gemüter, vor allem der Anlieger bewegt, zeigte sich erneut. Eine große Zahl von Bewohnern des Areals waren in der Sitzung, um das Prozedere mit zu verfolgen. Zu ersten Unstimmigkeiten kam es, als ein Anlieger im Rahmen der Fragen und Anregungen der Einwohner mitteilte, dass die Anlieger erst vor wenigen Tagen Pläne der Stadt zugesandt bekamen, die bei sieben Grundstücken Änderungen aufwiesen.

Einige der Betroffenen forderten deswegen eine weitere öffentliche Auslegung des Plans. Nach intensiven Gesprächen vor der Sitzungstür einigten sich Stadtplanerin Christiane Ripka und die betroffenen Anlieger, dass man die Unklarheiten am Donnerstag lösen wolle. Offiziell hieß es, dass die Unklarheiten nichts mit dem eigentlichen Bebauungsplan zu tun hätten. Vielmehr handele es sich um Pläne, die das Umlegungsverfahren betreffen. Damit zeigten sich auch die betroffenen Grundstücksbesitzer einverstanden. Zu den Ausführungen selbst gab es nach der zweiten Offenlage indes nur noch wenige Bemerkungen, so dass der „Kürzeweg“ inklusive örtlichen Bauvorschriften einstimmig passierte.