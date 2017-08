vor 1 Stunde ingrid Böhm-Jacob Rheinfelden Ordnungsamt verbietet Parteien Wahlstände an Märkte-Veranstaltung

Großen Wirbel um Wahlwerbung gibt es in Rheinfelden. Obwohl Parteien ein Grundrecht auf politische Willensbildung in der Öffentlichkeit haben, wollte das Ordnungsamt ihnen am 9. September Stände in der Innenstadt verbieten.