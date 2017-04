Rheinfelden Ordnungsamt: Zebrastreifen in Nieder-Eichsel nicht machbar

Ordnungsamtsleiter Dominic Rago weist die Kritik zurück, die Stadt tue zu wenig für die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg.

Zu unrecht sieht Ordnungsamtsleiter Dominic Rago die Stadt im Ortschaftsrat Eichsel in der Kritik. In der Sitzung hat Mitglied Stefan Eckert aus der Sicht eines Vaters von zwei schulpflichtigen Kindern geklagt, dass Nieder-Eichsel nicht im Schulwegeplan aufgeführt sei und die Stadt hier zu wenig für die Sicherheit der Kinder leiste. Dass die Stadt die Sicherheit der Kinder nicht ernst genug nehme, weist Rago als absolut unberechtigt zurück.

Der 2014 für Ober-Eichsel erlassene Schulwegeplan gebe Richtlinien vor in einer weiträumigen Planung. Weitergehende Wünsche von Eltern zur Bereinigung von Gefahrensituationen habe die Stadt deshalb im Herbst 2016 auch Thema einer Verkehrsschau mit den Vertretern verschiedener Behörden und der Polizei gemacht. „Wir machen sehr viel“, betont Rago und dabei werde auch jeder Schulwegeplan überarbeitet. Aber die für Nieder-Eichsel von Eltern geforderten Zebrastreifen sei „nicht zu machen“, weil dafür die vorgeschriebenen Querungszahlen auf der Straße durch Fußgänger fehlen.

Dieses Thema, so Dominic Rago, sei in der Verkehrsschau im vergangenen September ausgiebig behandelt und dargestellt worden. Die Stadt schaue sich Schulwege auch dort an, wo keine Schule vor Ort ist wie in Nieder-Eichsel oder in Adelhausen. Rago verweist darauf, dass zudem regelmäßig Tempokontrollen stattfinden, bisher aber nirgendwo Verwarnungen wegen Verstöße erfolgten.