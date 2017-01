Rheinfelden Operation Zentralklinikum im Landkreis Lörrach läuft an

Fachleute sammeln Argumente für den Rheinfelder Ortsteil Herten als künftigten Standort für ein Zentralklinikum im Landkreis Lörrach.

Vor der Klausurtagung des Landkreises am Wochenende zur Sondierung des Standorts für ein Zentralklinikum weist die Stadt in einer ergänzenden Erklärung zu ihrer Position darauf hin, dass sich Vertreter aus verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens getroffen haben, um weitere Aspekte zur Standortfrage zu diskutieren, und die Stadt in ihrer Bewerbung zu unterstützen. In einem Schreiben an Landrätin Marion Dammann und die Kreisräte betont OB Klaus Eberhardt, dass es auch den Fachleuten ein großes Anliegen sei, die Diskussion um einen geeigneten Standort nicht auf die „Parameter Einzugsgebiet und geografische Lage zu verkürzen“.

Viel mehr komme es angesichts der Entwicklung im Gesundheitswesen mit Rückgang der Aufenthaltsdauer auf den „erreichbaren Wirtschaftsraum“ als Erfolgsziels eines Klinikbetriebes an. Vor diesem Hintergrund dürften Überlegungen von Zentralität und Erreichbarkeit „nicht an den Grenzen des Landkreises enden“. Rheinfelden verfüge nach dem 30-Minuten-Radius somit „über einen mindestens gleich großen Wirtschaftsraum wie andere Kandidaten“, heißt es. Der Standort Herten biete ein großes Potenzial an „weiteren Nachfrageorten aus dem Landkreis Waldshut und der Schweiz. Dazu trage die günstige Lage bei, die sich durch Weiterbau der Autobahn 98 nach Osten noch verbessern werde. Zu den Vorteilen von Herten zähle auch, dass Rheinfelden über Baulandreserven für Wohnungsbau in Herten sowie in der Gesamtstadt verfüge, dies habe auch für die Personalgewinnung Bedeutung. Durch die Nachbarschaft zur Osypka AG ergeben sich zudem „Synergieeffekte“, von der Sterilisation medizinischer Produkte bis zur Forschung oder Training von Kardiologen.

Patienten würden das Krankenhaus nicht zuerst wegen der Fahrzeit wählen, „sondern die Qualität des medizinischen Versorgungsangebots“. Im Teilnehmerkreis Gesundheitswesen engagieren sich als Mediziner Welf Dieterich, Ärztesprecher Ludwig Fritze, Vorsitzender des Krankenhausförderverein Hans Rudolf Henche, die Chefärzte Innere Udo Schwehr und Reiner Haag, Stephan Endres sowie Horst Sift. Dazu kommen kommunalpolitische Vertreter und als Fachleute Birgit Ackermann, Christoph Dürdoth (St. Josefshaus), Manfred Gollin (DRK), Rolf Steinegger (Caritas) und Peter Osypka (Medizintechnik).