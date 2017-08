Rheinfelden/Schweiz Open-Air-Kino Rheinfelden unter neuer Führung

Daniel Schaffhauser gibt sein Amt als Präsident ab. Die Freiluftveranstaltungen erfreuten sich trotz unsicherer Wetterlage großer Beliebtheit.

Wer mitreden will, der muss dabei gewesen sein. Die Region ist im Open-Air-Kinofieber. Und es waren einige Frauen am Dienstagabend mit dabei, die 1971 für das Wahlrecht in der Schweiz gekämpft haben – Thema des Eröffnungsfilms „Die göttliche Ordnung“. Der Film ist eine Comédie humaine über die Angst vor Veränderung und dem Kampf für Gleichberechtigung. „Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war ein großartiges Ereignis vor 46 Jahren“, erinnert sich eine Besucherin zurück.

Mit knapp 900 Besuchern aller Generationen war die Premiere fast ausverkauft, trotz unsicherer Wetterlage legte das beliebte Freiluftkino einen fulminanten Start hin. Bereits im Vorverkauf gingen 700 Eintrittskarten weg. Es waren auch einige Besucher aus Badisch Rheinfelden mit dabei, und eine Freundinnengruppe resümierte: „Ein toller Film, man kann sich gar nicht vorstellen, dass in der Schweiz die Frauen erst 1971 das Wahlrecht erhielten.“

Ein ungebrochenes Erfolgsrezept

Fragt man Daniel Schaffhauser, Präsident des Vereins Open-Air-Kino, nach dem ungebrochenen Erfolgsrezept der Freiluftveranstaltung, gibt er sich bescheiden: Livebands, ausgesuchte Filme und Gourmetmeile gehören längst zum Erlebnis dazu. Für Schaffhauser war es die letzte Veranstaltung als Präsident. Aus persönlichen Gründen legt er das Amt ab, ebenso scheiden aus dem Vorstandsteam seine Lebensgefährtin Christine Sebald und Daniel Wiederkehr aus. Alle drei werden weiterhin im Hintergrund mithelfen und sie wollen in Zukunft auch einmal „Gast sein“.

Ununterbrochen seit 16 Jahren, also zu dem Zeitpunkt, als das Open-Air-Kino aus der Altstadt auf den Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen zog, stand das Trio an der Spitze des Vereins. Laut Daniel Schaffhauser wird es in einer neuen Konstellation weitergehen.

Noch zwei spannende Filme

Das Kino dauert noch bis Samstag, 12. August. Am heutigen Freitag geht es mit dem Actionfilm „Allied – Vertraute Fremde“ weiter und zum Abschluss erzählt der Film „Lion“ die wahre Geschichte von Saroo Brierley, der als Fünfjähriger verloren ging, in Kalkutta überlebte, von australischen Eltern adoptiert wurde und sich 20 Jahre später nach seinem verlorenen Heimatort und seiner Familie auf die Suche machte.

Weitere Infos im Internet: