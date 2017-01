Rheinfelden Oberbürgermeister Klaus Eberhardt kämpft für Zentralklinikum in Herten

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt kämpft für Zentralklinikum in Herten

Die Stadt Rheinfelden konkurriert mit Lörrach und Schopfheim um den künftigen Standort für ein Zentralklinikum.

Ein Tauziehen ist um den künftigen Standort des geplanten Zentralklinikums entstanden. Nach der Klausurtagung des Kreistags, in der die drei Bewerbungen bewertet worden sind, liegt Rheinfelden auf dem letzten Platz hinter Lörrach und Schopfheim. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist enttäuscht über das schlechte Abschneiden seiner Stadt: "Ich akzeptiere eine Entscheidung, aber wenn man unser Grundstück auf Grundlage von Fakten schlecht macht, kann ich das nicht im Raum stehen lassen."

Um die Argumente des Kreistages, warum das angedachte Grundstück in Herten weniger geeignet sei als die Flächen im Lörracher Entenbad oder im Schopfheimer Ortsteil Gündenhausen, zu widerlegen und die Sicht der Stadt Rheinfelden darzulegen, hatte Eberhardt gestern Vormittag zum Pressegespräch ins Rathaus eingeladen. "Wir betrachten Rheinfelden als machbaren Standort", betonte er. Es sei eine Verpflichtung der Stadt, Herten "in die Waagschale zu werfen". Am Dienstag, 7. Februar, findet um 19.30 Uhr eine Bürgerinformation zum Zentralklinikum im Bürgersaal statt. Eberhardt sagte, dass die Wortmeldungen vom Landratsamt protokolliert werden.

Diese Punkte sprechen laut Kreistag gegen Rheinfelden Feldlerche: Punktabzug gab es von Seiten des Kreistags für die Feldlerche, die ein mögliches Problem für das Großprojekt darstelle. OB Klaus Eberhardt widerspricht: „Seit 2012 haben wir mit großem Aufwand Umsiedlungsmaßnahmen durchgeführt.“ Mit Erfolg: Die Feldlerche kommt südlich der Bahnlinie, wo die Klinik entstehen soll, nicht mehr vor.

Punktabzug gab es von Seiten des Kreistags für die Feldlerche, die ein mögliches Problem für das Großprojekt darstelle. OB Klaus Eberhardt widerspricht: „Seit 2012 haben wir mit großem Aufwand Umsiedlungsmaßnahmen durchgeführt.“ Mit Erfolg: Die Feldlerche kommt südlich der Bahnlinie, wo die Klinik entstehen soll, nicht mehr vor. Lärm: Die Dieselzüge auf der Hochrheinstrecke seien zu laut und haben zu einem Punktabzug geführt. „Aus unserer Sicht ist das eine subjektive Einschätzung und keine objektiv messbare“, hält Eberhardt dem entgegen. Die Dieselzüge seien zwar lauter als elektrische Bahnen, aber langfristig gesehen soll die Hochrheinstrecke sowie elektrifiziert werden.

Die Dieselzüge auf der Hochrheinstrecke seien zu laut und haben zu einem Punktabzug geführt. „Aus unserer Sicht ist das eine subjektive Einschätzung und keine objektiv messbare“, hält Eberhardt dem entgegen. Die Dieselzüge seien zwar lauter als elektrische Bahnen, aber langfristig gesehen soll die Hochrheinstrecke sowie elektrifiziert werden. Schwemmsand: Mit Unverständnis reagiert Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer auf das Argument, Schwemmsand im Boden könnte das Projekt auf wacklige Füße stellen. „Erst kommt Lehm, dann Kies, dann Sandstein, aber kein Schwemmsand“, erläutert er die Bodenzusammensetzung. Eine gutachterliche Aussage dazu fehle.

Mit Unverständnis reagiert Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer auf das Argument, Schwemmsand im Boden könnte das Projekt auf wacklige Füße stellen. „Erst kommt Lehm, dann Kies, dann Sandstein, aber kein Schwemmsand“, erläutert er die Bodenzusammensetzung. Eine gutachterliche Aussage dazu fehle. Mücken: „Uns ist keine Stechmückenplage bekannt, auch der Ortsvorsteherin nicht“, sagt Eberhardt zum Einwand des Kreistags, die fliegenden Plagegeister könnten Patienten und Mitarbeiter des Klinikums piesacken. „Stechmücken gibt es an stehenden Gewässern am nicht an fließenden wie dem Rhein“, so der OB.