Rheinfelden Ökumene im Klassenzimmer: Religionsunterricht im 500. Jahr der Reformation

Pfarrer und Religionslehrer berichten über ihre Erfahrungen mit Religionsunterricht an Schulen in Rheinfelden.

Im 500. Jahr der Reformation verbindet die beiden großen Kirchen mehr als sie trennt. Auch an den Schulen sind gemeinsame Gottesdienste und gemeinsamer Religionsunterricht weit verbreitet. An der Fridolinschule in Degerfelden haben die Schüler der ersten und zweiten Klasse gemeinsamen Religionsunterricht, dabei wechseln sich ein katholischer und evangelischer Religionslehrer nach einem halben Jahr ab, erzählt Pfarrerin Schmid, die an den beiden Grundschulen unterrichtet. Pfarrer Ivo Baeder-Bütschle kann Ähnliches über die Dinkelbergschule in Minseln berichten, wo er die zweite und vierte Klasse unterrichtet: „Aufgrund der Klassengröße wird Religion schon lange im Klassenverband unterrichtet.“ Hier erfolgt der Wechsel jährlich.

Der Schulgottesdienst am Schuljahresende sowie Gottesdienste in der Adventszeit sind in Minseln ökumenisch ausgelegt. Auch an der Hans-Thoma-Schule in Warmbach finden Gottesdienste und Aktionen wie die Gestaltung eines Fensters zum Lebendigen Adventskalender gemeinsam statt, wie der dort unterrichtende Pfarrer Joachim Kruse weiß. „Am Georg-Büchner-Gymnasium habe ich immer ein gutes ökumenisches Miteinander erlebt“, erzählt Pastoralreferent Matthias Wößner, der dort bis vor drei Jahren unterrichtete.

In der katholischen Einrichtung des St. Josefshauses in Herten wird die Ökumene gelebt, wie Pastoralreferent Kassian Burster berichtet. An der Karl-Rolfus-Schule unterrichtet er die Hauptstufe. „Wir bereiten etwa auf Konfirmation, Firmung und Erstkommunion ökumenisch und inklusiv vor.“ Die Unterschiede liegen auch eher in den Details. „Ich denke, dass uns fünf Prozent trennen, aber 95 Prozent verbinden“, meint Burster.

Besonders im Reformationsjahr dürften Martin Luther und seine 95 Thesen im evangelischen Religionsunterricht mehr Raum einnehmen als im katholischen, aber der Reformator wird auch dort behandelt. „Früher war der Religionsunterricht mehr Glaubenskurs. Heute geht es mehr darum, wie Gott helfen kann, das Leben zu gestalten“, meint Burster, der auf rund 20 Jahre Unterrichtserfahrung zurückblickt. „Die Basics waren früher eher da, das Vaterunser ist nicht mehr jedem bekannt.“

Kruse meint, dass die Schüler heute häufigere Medienwechsel brauchen, weil sie sich weniger konzentrieren könnten. „Die Kinder sind weniger ins gemeindliche Leben eingebunden und graduell nimmt das Wissen um biblische Geschichten ab“, hat Kruse beobachtet. In den Unterrichtsformen hat sich der Religionsunterricht mit den anderen Fächern mitentwickelt. „Auch vor zehn Jahren haben wir keinen reinen Frontalunterricht gemacht, sondern schon offenere Formen eingesetzt“, sagt Wößner. „Aber mit sozialen Medien hat man da noch nicht im Unterricht gearbeitet.“ Pfarrer Kruse zeigt Kurzfilme, macht Stuhlkreise und packt auch gerne die Gitarre aus. „Frontalunterricht funktioniert kaum noch.“

Die Unterrichtsschwerpunkte werden durch die Lehrpläne vorgegeben. „Ein Thema sind auch andere Religionen, dass man den Schülern etwas über Judentum, Islam oder Buddhismus beibringt“, erklärt Stefanie Schmid. Aber die Grundkenntnisse bleiben wichtig. „Es geht mir darum, dass den Schülern ihre eigene Religiosität bewusst wird“, sagt Ivo Baeder-Butschle und Wößner meint: „Religion ist natürlich auch Vermittlung von Inhalten, aber heute sind wir näher an Lebensthemen dran.“

Die Zahl der Abmeldungen vom Religionsunterricht schätzen die fünf Kleriker eher als gleichbleibend ein. „Wir haben die grundlegende Tendenz, dass ein Drittel konfessionslos ist, ein Drittel katholisch und ein Drittel evangelisch“, schätzt Joachim Kruse.

Stefanie Schmid glaubt, dass auch die Region eine Rolle spielt. Pfarrer Baeder-Butschle hatte an seiner Grundschule in zehn Jahren nur fünf Abmeldungen. „An weiterführenden Schulen ist die Zahl relativ konstant“, meint Ivo Baeder-Butschle und Matthias Wößner hat die Erfahrung gemacht, dass es auch am Lehrer liegt.