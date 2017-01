Rheinfelden OB drückt aufs Tempo beim Feuerwehrhaus

Zentrale Wache soll so schnell wie möglich gebaut werden. Stadtverwaltung will Feuerwehrleute in die Planungen einbinden.

Mit gut zehn Millionen Euro ist der Bau einer zentralen Feuerwehrwache in der städtischen Finanzplanung gesetzt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erklärt auf Anfrage, dass er das Großprojekt mit Nachdruck betreiben möchte, um es bis Jahresende zur Baureife zu bringen.

Das deckt sich mit den Vorstellungen von Gesamtkommandant Dietmar Müller. Ihm ist es ebenfalls wichtig, die Planung „schnell auf die Reihe zu bringen“. Dass der OB den Sachverstand der Feuerwehr in die Planung einbinden möchte, erscheint ihm ebenfalls „wichtig“. Alle Abteilungen, die an der Römerstraße einziehen, ihr Wissen und Erfahrung einbringen, nur dann könne der Neubau gelingen. Müller verweist dazu auf „genügend Fachleute in unseren Reihen“. Er erwartet von einem von der Verwaltung vorgesehenen „Kick-off-Meeting“ in wenigen Tagen mit Teilnehmern aus Bauamt und Gebäudemanagement, dass zielgerichtet Schritte eingeleitet werden.

Müller ist daran gelegen, dass in Rheinfelden auch die Erfahrungen von umliegenden Feuerwehren beim Wachenbau herangezogen werden: „Wir wollen natürlich die Fehler, die andere gemacht haben, nicht machen.“ Dass dringender Handlungsbedarf bestehe, unterstreicht Müller mit diversen technischen Problemen, so stoßen die Aktiven inzwischen beim Atemschutz an Grenzen, viele Dinge werden deshalb provisorisch überbrückt. Der Kommandant verweist darauf, dass die Feuerwache auch Reserveflächen brauche, selbst wenn es künftig ein paar Fahrzeuge weniger geben soll. Als Anschauungsobjekt empfiehlt sich für ihn das Gerätehaus der Tuttlinger Feuerwehr, „die unserer Größe entspricht“. Dietmar Müller möchte erreichen, dass alle wichtigen Informationen schnell besorgt werden und eine Lenkungskommission mit Vertretern auch aus der Kommunalpolitik entsteht, um effektiv zu arbeiten.