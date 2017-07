Rheinfelden Nutzervereine SV Herten und FV Degerfelden weihen neuen Kunstrasen ein

Das Sommerfest mit Grümpelturnier zwischen dem SV Herten und Steinen-Höllstein, sowie eine Begegnung der C-Jugendlichen aus Herten mit den C-Jugendlichen aus Kandern kam bei allen Beteiligten gut an.

Der neue Kunstrasenplatz des SV Herten ist jetzt auch von den Nutzervereinen des SV Herten und des FV Degerfelden offiziell eingeweiht worden. Am Samstag wurde der Einweihungsakt im Rahmen des Sommerfestes des SV Herten im Beisein von Vertretern beider Fußballvereine sowie der Ortsvorsteherinnen, Sabine Hartmann-Müller aus Herten und Karin Reichert-Moser aus Degerfelden vollzogen.

Den kirchlichen Segen verlieh der Pastoralreferent des St. Josefshauses, Kassian Burster dem neuen Kunstrasenplatz. Er betonte dabei, dass es sich um einen ökumenischen Segen handle, um einerseits der religiösen Vielfalt Rechnung zu tragen, andererseits aber auch der bunten Vielfalt des Fußballsports gerecht zu werden.

In ihrer kurzen Ansprache erinnerte Sabine Hartmann-Müller noch einmal an die Entstehungsgeschichte des Kunstrasenplatzes. Diese sei maßgeblich vom dringenden Wunsch des SV Herten getragen worden, einen solchen Platz zu bekommen, der dann auch das städtische Sportstättenkonzept auf den Plan rief. Der Startschuss für den Kunstrasenplatz sei dann im Juli 2016 gefallen, im August habe man in Folge den Spatenstich für den neuen Kunstrasenplatz vollzogen. Die Hertener Ortsvorsteherin verwies in diesem Zusammenhang auf die hervorragende Bauausführung so auch auf die gewünschte Umzäunung. Gleichzeitig hob sie das große Engagement des SV Herten hervor, das mit dazu geführt habe, dass weitere Nebenanlagen, ein gepflasterter Platz zwischen Clubheim und Kunstrasenplatz sowie eine Parkraumerweiterung entstehen konnten.

Bilanzierend stellte sie fest, dass es sich um ein teures Unterfangen für den Tiefbau, den Sportplatzbau sowie die Ingenieurkosten gehandelt habe. Nach einem Kostenvoranschlag in Höhe von 93 500 Euro und einer Vergabesumme in Höhe von 898 000 Euro habe die Stadt nach Abzug der entsprechenden Fördermittel letztendlich eine Investitionssumme für den neuen Kunstrasenplatz in Höhe von 812 000 Euro getätigt.

Die Degerfelder Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser lobte indes das gute Miteinander der beiden Fußballvereine vom SV Herten und vom FV Degerfelden. In ähnlicher Weise äußerten sich auch der Vorsitzende des SV Herten, Stefan Weber sowie Frank Vollmer vom FV Degerfelden. Sie bezogen sich auf die bereits vollzogene Spielgemeinschaft im Jugendbereich und darauf, dass der neue Kunstrasenplatz voll ausgelastet sei.

Beide Vertreter der Fußballvereine bedankten sich bei der Stadt und den Ortsvorsteherinnen für deren Engagement. Gefeiert wurde die Einweihung des Platzes von einer großen Fußballgemeinde. Ein Grümpelturnier, das Spiel des SV Herten gegen Steinen-Höllstein, sowie eine Begegnung der C-Jugendlichen aus Herten mit den C-Jugendlichen aus Kandern verliehen dem Sommerfest noch die zusätzlichen sportlichen Akzente. Musikalisch wurde das Sommerfest von der Jet Set Band aus dem Kaiserstuhl begleitet.