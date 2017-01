Rheinfelden Notarzt stoppt Falschfahrer beim Nollinger Bergtunnel

Ein Falschfahrer war am Freitagmachmittag auf der Autobahn 861 beim Nollinger Bergtunnel unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag gegen 14.20 Uhr fuhr ein 64 jähriger Renault-Fahrer mit seinem silberfarbenen Pkw auf der A 861 von Rheinfelden in Richtung Autobahndreieck Hochrhein.Kurz bevor der Lenker in den Tunnel fährt, mutmaßt er bei seinem Pkw eine Panne, um so nicht den Tunnel fahren zu müssen, wendet er den Pkw und fährt auf der Überholspur wieder zurück in Richtung Grenze - ziemlich zeitgleich fährt der Notarzt mit seinem Notarztwagen von Rheinfelden-Mitte auf die Autobahn auf - er kann den Renault zum Anhalten bewegen und sichert ihn mit seinem Fahrzeug bis zum Eintreffen der Polizei ab.Verkehrsteilnehmer, die zu dieser Zeit ebenfalls auf dem Autobahnabschnitt unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 07621-98000 bei der Verkehrspolizei in Weil zu melden.