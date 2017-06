Rheinfelden Nordschwaben verwandelt sich am Samstag in einen großen Flohmarkt

Nordschwaben verwandelt sich am Samstag in einen großen Flohmarkt

Interview mit Katrin Huber und Eveline Nußhardt, die Nordschwaben am Samstag in eine lange Stöber-Meile verwandeln.

Frau Nußhardt, was wird beim Dorfflohmarkt geboten und wie viele Aussteller haben Sie zusammenbekommen?

Nußhardt: Insgesamt beteiligen sich 30 Haushalte mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Zum Verkauf stehen Haushaltswaren, Spielsachen, Kleidung, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände – eben all jenes, was man auf einem typischen Dorfflohmarkt findet. Die Besucher sollen sich einfach überraschen lassen, Nordschwaben ist ein interessantes Dorf.

Frau Huber, Sie haben sogar extra ein Prospekt entworfen.

Huber: Es ist gegliedert in drei Teile: Was die Besucher erwartet, wo sie stöbern und wo sie sich stärken können. Alle Straßen mit Hausnummern der Flohmarktanbieter und Verpflegungsstationen sind aufgelistet.

Nordschwaben erstreckt sich ja über eine große Fläche, auch ist eine rechte Steigung im Dorf. Wenn jemand nicht so gut zu Fuß ist, soll er von Haus zu Haus fahren?

Huber: Es gibt fünf zentrale Parkplätze: bei der Gemeindehalle, Auf dem Bug (das ist der alte Schulhof), Seegrundweg, Mauritusweg und bei der Mauritiuskapelle. Von hier aus sind die teilnehmenden Häuser gut zu erreichen. Öffentliche Toiletten finden die Gäste in der Gemeindehalle und im Gerätehaus der Feuerwehr.

Auf einem Flohmarkt zu stöbern kann ja sehr spannend sein, aber gibt’s auch noch ein anderes Highlight?

Nußhardt: Ja! In der Schopfheimerstraße 14 wird die Poststelle „anno dazu mal“ zum Leben erweckt. Die Familie Schiller öffnet den einstigen Postschalter, es gibt Postkarten von Nordschwaben, die extra fürs Jubiläum gedruckt wurden, und einen Sonderstempel. Früher betrieb Alma Baumgartner die Poststelle in unserem Dorf. In ihrer guten Stube war ein kleiner Tresen, das Schalterfenster war aus dem Flur her zu erreichen. Der Enkel von ihr hat diesen Schalter glücklicherweise nie aus dem Haus entfernt.

Frau Huber, machen Sie auch mit?

Huber: Oh ja – aber auf ganz andere Art und Weise. Die ganze Familie ist integriert. Mein Mann Matthias lädt zum Schaubrennen und Probieren ein. Meine Schwiegermutter Margarete backt frischen Zopf, und dann gibt es auch noch Most von unseren eigenen Äpfeln und Birnen. Flohmarktartikel werden wir nicht anbieten, aber ich werde Fotos aufhängen mit Exponaten und den interessierten Leuten dann den Weg weisen.

Frau Nußhardt, wer hatte eigentlich die Idee mit dem Dorfflohmarkt?

Nußhardt: Das war vor Jahren Wolfgang Grether, der auch mit einem Stand vertreten ist. Irgendwie kam das Vorhaben Dorfflohmarkt aber nie ins Laufen. Jetzt zum Jubiläumsfest wurde die Idee wieder aufgegriffen.

Frau Huber, Stöbern und Schmökern machen hungrig und durstig. Gibt’s mehr als Schnaps, Zopf und Saft?

Huber: Selbstverständlich, für das leibliche Wohl ist nach Nordschwabener Art bestens gesorgt. Unsere Feuerwehrabteilung bietet beispielsweise heiße Bauernwürste mit frischem Bauernbrot an, gebackener Fleischkäse, Schinken- und Käsewaffeln offeriert der Gesangverein, Privatpersonen backen extra viele Kuchen und Torten, unser Dorfgasthaus hat geöffnet – kurzum, es wird auch ein kulinarischer Rundgang quer durch unser Dorf sein.