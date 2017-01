Rheinfelden Nordschwaben blickt optimistisch auf 2017

Der Neujahrsempfang in Nordschwaben steht ganz im Zeichen der anstehenden 750-Jahr-Feier im Sommer. Die Erweiterung des Baugebiets Leberholz II wird eines der größeren kommunalpolitischen Themen in 2017 sein.

„Dass wir alle miteinander das schaffen, was wir uns vorgenommen haben und wir am Ende dieses Jahres dankbar darauf zurückblicken können“. Das wünschte Ortsvorsteherin Rita Rübsam und die Sternsinger gaben dazu den Segen. 2017 ist ein ganz besonderes Jahr für Nordschwaben, optimistisch und zuversichtlich gaben sich Ortsvorsteherin Rita Rübsam und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim Jubiläums- und Neujahrsempfang in der Gemeindehalle.

Alle erwachsenen Bewohner der 344 Einwohner waren eingeladen, ein Drittel, das sind 110 Frauen und Männer, kamen zu der Feier. Die musikalische Umrahmung übernahm eine Abordnung des Akkordeonorchesters „Akonima“ aus Wehr, kulinarisch wurden die Gäste von den Dinkelberger Landfrauen verwöhnt.

Entwicklung geht weiter

Der Empfang am Freitagabend war für die Ortsvorsteherin eine gute Gelegenheit, Revue passieren zu lassen und gemeinsam mit guter Laune in das Jubiläumsjahr „750 Jahre Nordschwaben“ zu starten. „Zämme läbe, zämme schaffe, zämme fiire uffem Dinkelberg“, so das treffende Motto oder „Nordschwöbler“. Das Jubiläum wird mit verschiedenen Anlässen gefeiert, Höhepunkt ist das zweitägige Fest im September. „Das ist eine Herausforderung für uns. Dr. Sabine Dietzinger wird die Festrede auf die Historie unseres Dorfes halten und ich bin gespannt darauf“, sagte die Ortsvorsteherhin.

Zur 750-Jahr-Feier gibt es Jubiläumswein und Gläser sowie Ansichtskarten des Dorfes. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und der ehemalige Bürgermeister und Ortsvorsteher Manfred Wiedmann durften als erste das Jubiläumsgeschenk entgegennehmen.

Rita Rübsam verdeutlichte in ihrem Ausblick auch, dass 2017 neben dem Faktor Feiern und Geselligkeit auch die „normale Arbeit“ im Fokus stehe: Planung zur Erweiterung des Baugebiets Leberholz II, Behinderten WC und Sanierung hinterer Eingangsbereich Gemeindehalle, Erneuerung Ziegeldach Sakristei Mauritiuskapelle, Feldwegesanierung, Asphaltierung Radwegeverbindung Karsau, Bücherbaum beim Feuerwehrgerätehaus und Panoramaschild Altreb, stehen im Aufgabenkatalog. Letzteres, so gab Rita Rübsam bekannt, wird der Rheinfelder Hermann Nickola, der ein Freund und Gönner Nordschwabens ist, finanzieren.

Lob für Gemeinschaftssinn

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist voller Zuversicht: „Die Zukunft von Nordschwaben bereitet mir 2017 keine Sorge“. Als Gründe nannte der OB das Jubiläumsjahr mit dem „vielfältigen und wunderbarem Programm“ und den unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten von Nordschwaben. Er weiß, dass dieses Jubiläum von einem sich abzeichnenden, durchdachten und selbstbewussten Auftritt der Beteiligten im Organisationsteam begleitet wird. „Frühzeitig, breit ausgerichtet, ausgewogen in der Programmgestaltung – hier wird sehr gute Arbeit geleistet“, lobte der OB. Als Besonderheit Nordschwabens schätzt er die Förderung des Gemeinschaftssinnes, die gesamte Bevölkerung ist einbezogen, alle Vereine, Jung und Alt.

Politisch gesehen werde die Debatte um Ortsgeschehnisse ausführlich diskutiert, was ein Zeichen gut gelebter Demokratie ist. „Eine weitere Besonderheit ist, dass Anliegen aus dem Ort in allen Bereichen durch die Ortsvorsteherin und den Ortschaftsrat aufgegriffen werden und gegenüber der Stadt sehr charmant, aber auch bestimmt vorgetragen werden. Das ist wichtig“.

Für den Oberbürgermeister zeigt sich Nordschwaben gut aufgestellt, als Stichpunkte nannte er das neue Baugebiet und die Attraktivierung des Bereichs Altreb, Skulpturenweg und Landschaft und Naherholung. „Letzteres ist von großer Bedeutung. Nicht nur für Nordschwaben sonder für die Stadt und die Region, nach dem Motto: „So nah, so schön“.