Nollingen Nollinger Berggeister feiern 33-jähriges Bestehen mit Nachtumzug

Beim bunten Nachtumzug durchs Narrendorf waren zahlreiche Fasnachtler auf den Straßen. Viele Cliquen und Guggenmusiken aus der Region waren bei dem schaurig-schönen Spektakel dabei.

Nollingen – Mit einem großen Fest haben die Nollinger Berggeister ihr 33-jähriges Bestehen gefeiert. Im Narrendorf, beim Nachtumzug und in der Hebelhalle brachte die Clique die Fasnacht in den Rheinfelder Ortsteil.

Pünktlich um 14.11 Uhr begann die Feier mit dem Narrenbaumstellen und der Eröffnung des Budendorfs vor der Hebelhalle. Danach standen Tag und Nacht ganz im Zeichen der närrischen Zeit. Die Auftritte der Guggen überzogen das Narrendorf mit einem eng gewebten Klangteppich der Kakophonie. Mit dabei waren die Rheinfelder Guggen D'Maximale, Latschari und Schluuchturmgeischter sowie der Pfuus-Bagge aus Eichsel, die Rolli-Dudel-Schränzer aus Wyhlen und der Burgunder Rätzer aus Mauchen sowie der Musikverein Nollingen.

Vor 33 Jahren, im März 1984 hatten sich einige hartgesottene Fasnächtler getroffen, mit dem Ziel, der Fasnacht in Nollingen neuen Schwung zu verleihen. Schnell war klar, dass die Gründungsmitglieder der Berggeister einen langen Atem brauchen würden, denn die Nollinger Narren fürchteten die Konkurrenz mit der alteingesessenen Fasnachtsclique Ahnennest Nollingen. Den langen Atem haben die Berggeister längst bewiesen, die Freundschaft mit dem Nollinger Ahnennest lässt sich auch daran ablesen, dass die Clique die Festgäste in ihrer Hütte bewirtete, ebenso wie die Höllhooge Bruet, die Ohräquäler, Flyburg-Hexen, Steinbruch-Hexer, der Chor Tonart, der Musikverein Nollingen, der SV Nollingen, der FC Campari und die Schmiedezunft.

Bunt und fröhlich schlug sich die Beteiligung der Cliquen auch am Nachtumzug nieder. Neben vielen Rheinfelder Cliquen zogen mit den Dännle-Hexen (Inzlingen) oder den Süüri-Waggis (Grenzach-Wyhlen) auch Narren der umliegenden Gemeinden durch die Straßen. Zum Start des Nachtumzugs hatten die Berggeister Nollingen ihr ältestes, noch aktives Gründungsmitglied Günter Steinegger überrascht, mit einer von den Berggeistern gezogenen Kutsche. Als König durfte Steinegger über dem Umzug thronen, den die Berggeister anführten. Ein Wiedersehen mit drei Rheinfelder Guggen gab es nach dem Umzug in der Hebelhalle. Dort boten sie eine Abwechslung zum Auftritt der Party- und Coverband The Walkers. Oberzunftmeister Michael Birlin zeigte sich begeistert: „Das ist großartig, was die Berggeister hier auf die Beine gestellt haben.“

