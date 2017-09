Rheinfelden Nollingen hat beim Schmiedefest heiße Eisen im Feuer

Die Dorfschmiede in Nollingen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Beim Fest am Wochenende gab es ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik der Schmugglergilde Warmbach.

Die Stimmung war sehr gut: Schon von Weitem war Lachen zu hören und beim Näherkommen auch die schöne Musik der Schmugglergilde Warmbach. Grund für das gesellige Beisammensein war das Schmiedefest der Dorfschmiede Nollingen, bei dem gleichzeitig auch das zehnjährige Bestehen gefeiert wurde.

„Von Anfang an war das Fest sehr gut besucht“ freute sich Markus Dreyer, Vorsitzender des Vereins. „Die Musik der Schmugglergilde kam sehr gut an, sie haben das sehr gut gemacht'“. Der bestellte Liedermacher fiel leider wegen Krankheit aus, und so hatten die Musiker umso mehr zu tun. Natürlich durfte auch die Repräsentatnen der Stadt nicht fehlen: Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gratulierte dem Verein und übergab im Namen der Stadt ein Präsent. In seiner Rede begeisterte er sich für den Verein und beschrieb die Dorfschmiede als „zweiten Dorfkern von Nollingen neben der Nollinger Kirche“. Auch Alt-OB Eberhardt Niethammer und der vormalige Bürgermeister Rolf Karrer zählten zu den Gästen und genossen das schöne Fest.

Die Festschrift kam sehr gut bei den Besuchern an und informierte über die Geschichte der Schmiede. Markus Dreyer bedankte sich bei allen Sponsoren und freute sich über die vielen Kuchenspenden für den Festtag: „Ohne die große Unterstützung von Freunden und Gönnern und auch aus den eigenen Reihen könnten wir das alles gar nicht schaffen“. So war die Kaffeestube auch sehr gut besucht, und vom Vormittag bis nach 17 Uhr hatten die vielen Helfer alle Hände voll zu tun. Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Wegen des Regens kamen die Traktorfreunde ohne ihre Traktoren.

Der guten Laune schadete dies aber nicht. Das Festgelände war überdacht, und so saßen alle im Trockenen und ließen sich Steaks, Würste und mehr schmecken. „Ich habe mir schon Sorgen wegen des Wetters gemacht“, meinte Markus Dreyer, „aber um 17 Uhr wurde immer noch gegrillt und wir verkaufen nonstop Essen und Trinken, da bin ich sehr zufrieden“, äußerte er.

Dass der Verein sich einsetzt, ist Dreyer sehr wichtig: „Wir wollen über das traditionelle Handwerk informieren und wirklich zeigen, wie es früher war“ und so fanden auch den ganzen Tag über Schmiedevorführungen statt, dazwischen konnten die Gäste ihr Geschick beim Schmieden unter Anleitung selbst probieren. Das brennde Schmiedefeuer und die Hammergeräusche schufen die für eine Schmiede typische Atmosphäre.