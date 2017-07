Nollingen Nollingen: Sommerfest bald Geschichte?

Die Zukunft der beliebten Veranstaltung der Feuerwehrabteilung ist ungewiss. Grund: Nollinger Wehr soll in geplanten Neubau in der Römerstraße umziehen

Nollingen – Wenn die Abteilung Nollingen der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden zu ihrem traditionellen Sommerfest einlädt, dann kommen die Menschen gerne, um sich im gemütlichen Ambiente der Festwirtschaft vor dem Feuerwehrhaus, um sich bei gutem Essen und Trinken und bei den Feuerwehrkameraden rundum wohlzufühlen. Einen Auftakt nach Maß erlebte das Sommerfest der Nollinger Feuerwehr auch am Wochenende, als bei Bilderbuchwetter am Samstag das Wir-Gefühl unter den Besuchern sowie die intakte Nollinger Dorfgemeinschaft geradezu spürbar und erlebbar wurden.

Die Zukunft des Sommerfestes ist allerdings ungewiss. Erfreut über den großen Publikumszuspruch zeigte sich Abteilungskommandant Rudi Streule. Er sagte, dass das Sommerfest 2017 wahrscheinlich das letzte in dieser Art und an jenem Ort vor dem Nollinger Feuerwehrgerätehaus sein könnte. Hintergrund ist der Umzug in den geplanten Neubau des zentralen Feuerwehrhauses nordöstlich der Römerstraße, von dem auch die Abteilung Nollingen der Freiwilligen Feuerwehr Rheinfelden betroffen sein wird. Was danach mit dem bisherigen Feuerwehrdomizil in Nollingen geschieht, bleibt abzuwarten. Rudi Streule geht jedoch davon aus, dass die alten Gebäude, die der Stadt gehören, abgerissen werden.

Für das Sommerfest würde dies das Aus bedeuten, eine zu erwartende Tatsache, die schon jetzt viele Nollinger Bürger beklagen. Wie, wo und ob es überhaupt mit den Sommerfesten bei der Nollinger Wehr weitergeht, steht noch in den Sternen, so Rudi Streule im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Sommerfest 2017, das noch bis zum heutigen Montagabend andauert, hatte aber trotz dieser Prognosen viele schöne Momente zu bieten. Dazu zählten vor allem die Auftritte des Musikcorps der Feuerwehr Rheinfelden sowie das Frühschoppenkonzert mit der Musikverein Nollingen am Sonntag. Die Aktionen für Kinder wie die Wasserspiele mit original Feuerwehrspritzen sowie die Ausfahrten mit den Einsatzfahrzeugen der Wehr sorgten dafür, dass auch die jüngsten Besucher des Festes sichtlich Spaß hatten. Die deutliche Wertschätzung für die Nollinger Feuerwehr, die die Bevölkerung durch ihren Besuch beim Sommerfest zeigte, habe bei den Nollinger Feuerwehrleuten für ein Gefühl der Zufriedenheit gesorgt, so der Abteilungskommandant.

