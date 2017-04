Rheinfelden Niederschlagsarmes Wetter auch in Rheinfelden mit Folgen

Die vergangenen Wochen waren tendenziell sehr trocken: Nicht nur die Stadtgärtnerei und das Rheinkraftwerk freuen sich auf etwas mehr Regen.

Auch wenn die Osterfeiertage einen Wetterumschwung mit sich gebracht haben – die akute Trockenheit der vergangenen Wochen ist beim Wasserkraftwerk spürbar und beim Forst wächst die Sorge wegen der Waldbrandgefahr. Die Trinkwasserversorgung ist aber nicht betroffen und auch die Stadtgärtner müssen die Grünanlagen noch nicht zusätzlich wässern.

Das Wasserkraftwerk von Energiedienst ist von der aktuellen Trockenheit betroffen, bestätigt Unternehmenssprecher Alexander Lennemann. Der aktuelle Rheinabfluss beträgt dort rund 620 Kubikmeter pro Sekunde. Das sei deutlich weniger als im April üblich und im 30-jährigen Durchschnitt liegt der Rheinabfluss bei rund 1050 Kubikmeter pro Sekunde. „Derzeit laufen drei der vier Turbinen, da eine in Revision ist“, führt Lennemann aus. „Ihre Gesamtleistung beläuft sich im Moment auf 47 Megawatt. Hätten wir eine durchschnittliche Wasserführung, läge die Leistung bei rund 70 Megawatt.“

Als auffällig stuft Energiedienst die Situation aber nicht ein. Im Januar und Februar war der Abfluss deutlich niedriger als im langjährigen Mittel. Im März führte der Rhein mehr Wasser. 2016 verhielt es sich genau umgekehrt. Mit einer grundlegenden Änderung des Rheinabflusses rechnet der Energieversorger nicht so schnell. Für die Wasserversorgung ist die Regioaqua zuständig, bei der zu gleichen Anteilen die bnNetze GmbH und die Energiedienst-Gruppe Gesellschafter sind. BnNetze ist wiederum eine Tochtergesellschaft der Badenova.

Bei der Wasserversorgung wirkt sich die Trockenheit auch auf dem Dinkelberg noch nicht aus, da noch keine erhöhten Wasserabgaben wie in den Sommermonaten vorliegen, teilt Yvonne Schweickhardt, Unternehmenssprecherin von Badenova, mit. „So wenig Wasser über die Wintermonate zubekommen ist sehr ungewöhnlich. Bei den Quellen werden wir die Auswirkungen sicherlich bald sehen, sprich geringere Schüttungen. Momentan liegen die Schüttungen nur knapp unter normal“, führt Schweickhardt aus.

Die Versorgung sei gesichert, da die Tiefbrunnen im Wiesental, über die die Teilorte auf dem Dinkelberg versorgt werden, über einen ausreichend starken Grundwasserleiter verfügten. Generell könnten wetterbedingte Trockenphasen nicht ausgeschlossen werden, aber die Grundwasserstände und ihre Entwicklung würden überwacht. Der Wasserversorgungsverband Dinkelberg liefert das Wasser für die Dinkelberg-Gemeinden. „Sollte sich abzeichnen, dass die Versorgung nicht mehr sicher ist, würden wir die Alternativversorgungen nutzen. Wir können Teile der vom Dinkelbergverband versorgten Teilorte von Rheinfelden auch mit Wasser aus den Tiefbrunnen von Rheinfelden versorgen“, erklärt Schweickhardt. Mit der förderbaren Menge der Rheinfelder Tiefbrunnen könnte theoretisch ganz Rheinfelden versorgt werden, praktisch fehlen hierzu allerdings die technischen Voraussetzungen.

Neuer Tiefbrunnen geht in Betrieb

In wenigen Wochen soll ein neuer Tiefbrunnen in Betrieb gehen und die Wasserversorgung besser absichern. Die Erneuerung des Hochbehälters in Minseln dagegen kann nur Verbrauchsspitzen puffern, hat aber auf das Wasserdargebot keine Auswirkungen. In die Erneuerung des Leitungsnetzes werden zudem rund 1,2 Millionen Euro in ganz Rheinfelden investiert. Deutlich brenzliger erachtet Revierleiter Gerd Fricker die Trockenheit. „Die Waldbrandgefahr ist nicht zu unterschätzen“, so Fricker. „Was tiefgründig da ist, ist nicht wichtig, weil oberflächlich ist alles ausgetrocknet.“ Nach dem Landeswaldgesetz ist es ab dem 1. März verboten, im Wald offene Feuer zu machen oder Zigaretten zu rauchen. Die Förster empfehlen den privaten Waldbesitzern auch, das Restmaterial nach dem Holzmachen nicht mehr zu verfeuern, sondern zu Hackschnitzel zu verarbeiten und als Wertstoff zu verkaufen.

Von der Stadtverwaltung war zu erfahren, dass die Stadtgärtnerei wegen der Trockenheit die Grünanlagen noch nicht zusätzlich bewässert. Die Neuanpflanzungen von Bäumen und die Frühjahrsbepflanzungen der Beete würden wie in jedem trockenerem Frühjahr gegossen: Pro Tag braucht es dafür rund 10 000 Liter Wasser.