Rheinfelden Neues Konzept: Spielen nach Lust und Laune in der Kita St. Josef

Die Kita St. Josef hat Anfang des Jahres auf ein teiloffenes Konzept umgestellt. Dieses hat sich gut eingespielt, die Kinder bewegen sich frei in den Räumen der Kita und können aus mehreren Angeboten wählen.

In die katholische Kindertagesstätte St. Josef gehen 100 Kinder. Nach der dreiwöchigen Sommerpause ist wieder Platz für 33 neue Kinder. „Bei uns ist auch unterm Jahr immer ein Kommen und Gehen, nicht nur im September“, erzählt Kita-Leiterin Martina Rückert. Bei so vielen Kinder ist ein reibungsloser Tagesablauf, der den Bedürfnissen gerecht wird, wichtig. Seit Anfang des Jahres hat die Einrichtung von einem geschlossenen Konzept auf ein teiloffenes Konzept umgestellt.

Die Kinder kommen morgens in der Kita an, in ihrer Stammgruppe begrüßt sie ihre Bezugserzieherin, dann können die Kinder frei entscheiden, wo es hingeht. Bis 9 Uhr ist Freispielphase. Die vier Stammgruppen haben thematische Schwerpunkte. Es gibt die Kreativwerkstatt, den Experimentierbereich, die Lernwerkstatt sowie die Theaterwerkstatt. „Viele verweilen in ihren Stammgruppen, andere hängen nur ihre Tasche auf und flitzen schon durch das Haus“, berichtet Rückert. Neben den vier Stammgruppen nutzen die Kinder auch die kleine Bücherei, einen Forscherbereich, eine Bewegungsbaustelle, die Malecke, das Bauzimmer und den Konstruktionsbereich. In der Josef-Kita darf auch auf dem Flur gespielt werden. Materialien wie Papier und Stifte sind frei zugänglich, in anderen Bereichen sorgen Erzieherinnen für Abwechslung.

Keine Hierarchien in Gruppen

Um 9 Uhr ertönt der große Gong im Flur und ruft alle Kinder in ihre Gruppen zurück. In diesem Morgenkreis wird die Anwesenheit der Kinder überprüft und die Kinder werden über die Tagesangebote informiert. Im Anschluss an den Gruppentreff wird in der Stammgruppe noch gemeinsam gevespert. Danach finden gezielte Angebote in den Gruppen statt oder die Kinder können sich anderen Stammgruppen anschließen, wenn nicht andere Aktivitäten geplant sind. Das Konzept fördert Selbständigkeit und Entscheidungsfähigkeit.

„Der Gedanke zur Teilöffnung entstand schon bei meiner Vorgängerin“, erklärt Rückert. „Als ich 2015 angefangen habe, hatte noch jede Gruppe eine Lese-, Bau- und Malecke, aber auch Schwerpunkte. Wir haben gesehen, das tut den Kindern gut.“ Im September 2015 wurde ein Durchbruch zur Nachbarwohnung geschaffen, wo früher die kroatische Mission untergebracht war. Die Chance nutzte die Kita, um Erlebnisbereiche zu vergrößern und eigenen Räumen zuzuordnen. „Das war eine Art kleiner Probelauf, der super angenommen wurde. Das haben wir vertieft und ausgebaut“, sagt Rückert.

In den Stammgruppen wurde auch das Hierarchiegefälle unter den Erzieherinnen beendet. „Es gibt keine Gruppenleitung und Zweitkraft mehr“, erklärt Rückert. „Alle Mitarbeiter sind auf dem gleichen Level und werden unabhängig von ihrer Arbeitszeit mit einbezogen.“ Das geschlossene Konzept möchte Rückert aber nicht als nachteilig erachten, im halboffenen Konzept sieht sie einfach mehr Vorteile. „Am Anfang musste man die Kinder viel mehr an die Hand nehmen, aber das hat sich in einem halben Jahr eingespielt“, meint Rückert. „Und die neuen Kinder lernen es von Anfang an so kennen, für die ist das normal.“

Seit Januar ist vom alten geschlossenen Konzept nichts mehr übrig. „Das war ein langer Prozess sowohl für die Erzieherinnen als auch die Kinder“, meint die Kita-Leiterin. „Aber wir haben an einem Strang gezogen und es hat sich gelohnt.“