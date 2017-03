Rheinfelden Neue Projekte: Klimaschutz wird in Rheinfelden groß geschrieben

Klimabeauftragte Erika Höcker plant auch 2017 wieder Projekte zum Umweltschutz. Eine Kinoreihe mit besonderen Filmen hat bereits begonnen. Auch ein Mobilitätstag und eine Radleraktion sind in der Planung.

Seit etwas mehr als einem Jahr hat die Stadt mit Erika Höcker eine Klimabeauftragte. Für das laufende Jahr hat sie eine Reihe von Projekten und Veranstaltungen geplant, bei denen Bürger auf das Thema Klima- und Umweltschutz aufmerksam gemacht werden sollen und aktiv werden können.

Am gestrigen Mittwoch ging es los mit einem neuen Format, einer Filmreihe im Kino Rheinflimmern. Dabei stand das Thema „Power to Change“ im Mittelpunkt, regionale Macher zeigten in einer Dokumentation, wie Energiewende vor Ort umgesetzt werden kann. Weitere Termine sind Mittwoch, der 15. und der 22. März, jeweils 20 Uhr. Am 15. geht es um das Thema Mode, der Weg mehrerer Kleidungsstücke von der Herstellung bis zum Laufsteg wird gezeigt. Den Abschluss bildet am 22. März eine Dokumentation mit dem Titel „Zehn Milliarden – wie werden wir alle satt?“. Eine Karte kostet drei Euro, die Reservierung läuft wie bei anderen Kinofilmen auch. Für die Filmreihe hängen Plakate aus, außerdem hat Höcker Handzettel verteilt. Auf diese Medien möchte sie nun verstärkt setzen. „Letztes Jahr war der Anlauf wirklich schwierig, vielleicht haben wir auch ein wenig falsch kommuniziert“, sagt sie auf Nachfrage, etwa mit Blick auf die Klimatage, für die nur ein Flyer verteilt worden sei.

Mit der Rückmeldung im aktuell laufenden Projekt „Rheinfelden macht Klima“ in der Siedlung, sei sie sehr zufrieden. Bislang hätten sich fast 80 Eigentümer für einen Energiecheck ihres Hauses angemeldet, ein paar davon kämen nicht aus der Siedlung und müssten die 20 Euro Eigenanteil daher selbst zahlen. „Das zeigt aber, dass Interesse da ist“, sagt Erika Höcker. Sie betont, dass es sich bei den Checks nicht um ein offizielles Dokument wie den Energieausweis handle, sondern dass diese eine Entscheidungshilfe für Hausbesitzer bieten sollen, ob und welche Maßnahmen diese ergreifen. Die Gebäudechecks der Verbraucherzentrale werden vom Bund gefördert. Die ersten laufen bereits, Interessenten können sich aber noch bis zum 30. April anmelden.

Schon früher im April, am 8., ist ein Mobilitätstag in der Fußgängerzone geplant. Neben einer Velobörse der IG Velo haben Besucher dort die Möglichkeit, Elektrofahrräder und Segways zu testen und auch Probefahrten mit einem Elektroauto auszumachen. Zudem wird die SG Rheinfelden laut Höcker ein Techniktraining mit dem Mountainbike anbieten. Etwa einen Monat später, vom 10. bis 12. Mai, macht der Nachhaltigkeits-Truck der Baden-Württemberg-Stiftung auf dem Schulhof der Schillerschule Station. „Ich hätte diese Veranstaltung gerne in die Fußgängerzone geholt, aber die kann keine 40 Tonnen Gewicht tragen“, sagt Höcker. So viel wiege der Truck, in dem Experimente vorgeführt und Vorträge zum Thema Energiewende gehalten werden.

Spannend könnte es vor allem für Radfahrfreunde dann im Mai werden. Vom 3. bis zum 23. wird sich Rheinfelden laut Höcker an der Aktion Stadtradeln beteiligen. Über drei Wochen werden dabei in der Stadt, wahlweise von einzelnen Bürgern oder auch von Gruppen wie Vereinen oder dem Gemeinderat, so viele Fahrradkilometer wie möglich gesammelt. Das Ergebnis wird mit anderen Kommunen verglichen. „Bei dieser Aktion gibt es noch eine Besonderheit, die Starradler“, sagt Höcker. Diese Personen, die bisher noch nicht alle ausgewählt sind, geben für drei Wochen ihren Autoschlüssel ab und berichten über ihre Erfahrungen. Neben Aufmerksamkeit winke den Starradlern auch ein Preis, so Höcker.

Mitfahrbänke bleiben Thema

Weitere Termine für das Jahr stünden noch nicht fest. Mit den Mitfahrbänken sei aber eine weitere Aktion gerade „in der Mache“. Die Idee der Mitfahraktion mit privaten Fahrern hatte beim Ideenwettbewerb der Stadt gewonnen. Die Ortsteile hätten daraufhin Vorschläge gesendet, wo Schilder mit einer Projekterklärtung und den Zielorten aufgestellt werden könnten. Die Orte müssten nun geprüft werden, ebenso wie die Kosten für die Schilder, sagt Höcker. „Das Projekt ist also nicht ad acta gelegt, wir arbeiten weiter daran.“

Gebäudechecks

Mit der Kampagne „Rheinfelden macht Klima – im Quartier“, die sich zunächst auf die Siedlung beschränkt, sollen Haus- und Wohnungseigentümer individuelle Lösungen zum Energiesparen finden. Seit Januar bis Juni führen Energieberater auf Wunsch Gratis-Gebäudechecks durch. Nach Erhalt des Checkberichts können die Eigentümer zwischen April und Juni einen kostenlosen Nachberatungstermin mit ihrem Energieberater vereinbaren. Anmeldung zum Gebäudecheck bei Klimaschutzmanagerin Erika Höcker unter der Telefonnummer 07623/95368.