Rheinfelden Neue Flüchtlingsbetreuerin kommt nach Rheinfelden

Jacqueline Zeng ist die neue Kooridnatorin der Stadt. Bildung, Arbeit und Integration gilt das Hauptaugenmerk der 34-Jährigen.

Einen guten Monat ist die Integrations -und Flüchtlingskoordinatorin der Stadt, Jacqueline Zeng, jetzt im Amt. Zeit genug, um die wesentlichen Aufgaben für die kommenden Wochen abzustecken und erste Kontakte zu knüpfen. „Sie haben mir ja nicht mal die Chance auf die ersten 100 Tage gegeben“, sagt Zeng und lacht.

Sie sitzt in ihrem Büro im ersten Stock des Rathauses. Hinter ihr ein großer Kalender mit bunten Klebezetteln und ein Plakat. Darauf eine schöne, schwarzhaarige Frau und ein Schriftzug auf Arabisch. „Das ist Fairuz, eine berühmte, libanesische Sängerin.“ Zeng mag die arabischen Klänge mit Einflüssen aus Lateinamerika. „Viele ihrer Stücke haben einen großartigen Big-Band-Sound“. Woher Zengs Faszination für die arabische Kultur kommt, die letztlich zu einem Studium der Arabistik geführt hat? Vielleicht, so mutmaßt Zeng, spielt ihr DDR-Hintergrund eine Rolle.

Geboren ist die 34-Jährige in Thüringen, nach dem Mauerfall wohnte die Familie in Hessen. „Es liegt in unserer Familie, das viele furchtbar gerne reisen.“ Diese Reiselust hat Zeng bereits in einige arabische Länder wie Tunesien, Marokko oder Ägypten geführt. Das Leben, das sie dort kennengelernt hat, sei schon anders als in Deutschland. Die Einblicke helfen jedoch, Vorurteile abzubauen. „Natürlich gibt es Muslime, die ihre Religion streng auslegen, ebenso wie Christen. Aber es gibt eben auch diejenigen, die zwar gläubig sind, aber Wert darauf legen, dass jeder nach seiner Fasson leben kann.“

Mit dem Abbau von Vorurteilen wird sie sich auch in ihrem neuen Job beschäftigen. Neben dem Thema Wohnraum für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung, wird sie sich im neuen Jahr vor allen Dingen um die Felder Bildung und Arbeit sowie Integration im Allgemeinen kümmern.

„Ich möchte mit den Flüchtlingen sprechen und erheben, wie sie sich ihre Leben vorstellen und welche Perspektiven sie sich vorstellen.“ Ein Stück weit wird Zeng, die gerade ihren Masterstudiengang in Bildungsmanagement beendet, auch Marketing für die hiesige Arbeitswelt betreiben.

„Das duale Ausbildungssystem, wie wir es haben, kennen die meisten gar nicht aus ihrem Heimatland.“ Dort sei es eher so: Man habe einen Universitätsabschluss oder eben nichts. Daher steht sie in engem Kontakt zum Arbeitsamt, einem ihrer wichtigsten Ansprechpartner, neben den Mitarbeitern des Landratsamtes und den Ehrenamtlichen. Auch prüft sie, welche Projekte des Landes für Rheinfelden in Frage kommen könnten. Und natürlich bestehen innerhalb der Verwaltung bestehen bereits Kontakte.

Insbesondere Bürgermeisterin Diana Stöcker wird durch Zeng entlastet. Bevor Zeng Mitte November ihr Büro bezogen hatte, waren alle Fragen rund um die Flüchtlingsbetreuung auf Stöckers Schreibtisch gelandet. Langweilig dürfte es Zeng in ihrem Amt nicht werden. Hinzu kommt, dass sie gerade noch an ihrer Masterarbeit feilt. Bleibt trotz Job und Studium noch ein bisschen Zeit, ist Zeng gerne mit Fahrrad unterwegs, kümmert sich um ihren Mann und ihre Katzen und strickt.