Rheinfelden Nette Toilette nun auch in Rheinfelden: Aufkleber zeigen stille Örtchen an

Nette Toilette nun auch in Rheinfelden: Aufkleber zeigen stille Örtchen an

Rheinfelden führt nach jahrelanger Planung die Aktion „Nette Toilette“ ein. Vier Innenstadtgeschäfte und drei öffentliche Einrichtungen machen vorerst mit.

Gut Ding will Weile haben. Das Thema Nette Toilette flackert seit Jahren immer wieder auf. Jetzt kommt sie endlich. Mit vier Innenstadtgeschäften und drei öffentlichen Einrichtungen geht es zunächst in der Innenstadt los, weitere Nette Toiletten sollen folgen. Die vier Gastronomiebetriebe Café Paul, City Lounge, Istanbul Grill und Pasta König sowie drei öffentliche Einrichtungen beteiligen sich an dem in mittlerweile 220 Städten erprobten Konzept. „Rheinfelden war eigentlich die erste Stadt im Landkreis, die sie einführen wollte, mittlerweile gibt es schon andere“, erinnerte sich Eckhard Mikuszies vom Stadtseniorenrat. Mit Beharrlichkeit, Ausdauer und Geduld sei man aber ans Ziel gekommen. „Die Initiative ging vom Stadtseniorenrat aus. Zunächst war es ein Dauerlauf, dann ein Marathon und dann ist es ein Sprint geworden.“

Dem Engagement des Stadtseniorenrats hatte sich der Arbeitskreis Barrierefrei angeschlossen, aber richtig voranging es lange nicht. 2014 hatte sich Mikuszies bei der Stadt wieder erkundigt, da nicht nur Senioren und behinderte Menschen, sondern auch andere Personen, wie Mütter, nachfragten. Erst mit dem Einstieg des Stadtmarketing/Tourismus der WST Rheinfelden kam dann richtig Fahrt auf, führte Mikuszies aus. Neben den Gastronomiebetrieben werden auch die Stadtbibliothek, die öffentlichen Toiletten im Rathaus und im Sozial-Rathaus mit einem lizenzierten Nette-Toilette-Aufkleber gekennzeichnet. „Der Vorteil ist, dass dieser Begriff seit 15 Jahren eingeführt ist und auch Auswärtige damit etwas anfangen können“, erklärt Gabriele Zissel vom Stadtmarketing, warum keine eigene Marke entwickelt wurde.

Neben einmaligen Lizenzgebühren in Höhe von 2200 Euro fallen Druckkosten für die Aufkleber sowie eine monatliche Aufwandsentschädigung von 40 Euro für die teilnehmenden Gastronomiebetriebe an. Eingestellt hat die Stadt dafür 4000 Euro in den Haushalt für das erste Jahr. Die Betriebe sind auf der Stadtkarte des regelmäßig erscheinenden Innenstadt-Flyers vermerkt und auf einer Seite werden auch die Ausstattung mit Wickeltisch oder Behindertentoilette oder die Barrierefreiheit sowie die Öffnungszeiten aufgeführt. Für die Nette Toilette gibt es eine kostenlose App auf der Website www.die-nette-toilette.de, wo auch die Standorte vermerkt sind. In einer zweiten Runde soll der Naherholungsring um Rheinfelden mit Netten Toiletten erschlossen werden, führt Zissel aus. Das Café Grenzenlos in Herten hat schon zugesagt.