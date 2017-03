Rheinfelden Naturfreunden aus Rheinfelden wandern die Mitglieder ab

Der Verein macht sich Gedanken um rückläufige Zahlen und bereitet Verkauf des Naturfreundehauses in Herrischried-Wehrhalden vor.

Finanziell stehen die Naturfreunde Rheinfelden solide da. Dass das Naturfreundehaus aber sehr viel Arbeit macht, überlegt der Vorstand, es zu verkaufen. Auf der Hauptversammlung der Naturfreunde berichtete der stellvertretende Vorsitzende Reinhard Schöning, dass die Auslastung des Naturfreundehauses in Herrischried-Wehrhalden weiter auf 44 Prozent der Tage im Jahr gestiegen sei. Der Gewinn blieb stabil.

Hausleiter Martin Nägele berichtete, dass die in den vergangenen Jahren vorgenommene Sanierung des Hauses nahezu abgeschlossen sei. Das einzige Problem sei nach wie vor, dass sich für ihn kein Nachfolger finde. „Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren und komme jetzt auch ins Alter. Es sollte sich schon mal jemand bereit erklären, weil es müsste sich jemand vom Verein darum kümmern.“ Vorsitzender Reinhard Hauck stellte den Antrag, dass der Vorstand zur Marktsondierung und Vorbereitung des Verkaufs des Naturfreundehauses ermächtigt werde. „90 Prozent der Arbeit des Vorstandes frisst Wehrhalden“, so Hauck. „Das können wir uns nicht erlauben, so viel Zeit für eine Sache aufzuwenden, die der Verein gar nicht mehr nutzt.“ Heute seien dort nur noch Vereinsfremde. Der Antrag führte zu keiner großen Diskussion und wurde bei zwei Enthaltungen angenommen.

Für die Skizunft, die den Naturfreunden angehört, berichtete Vorsitzende Gudrun Hauck. Die Saison 2015/2016 sei wie die aktuelle durch wenig Schnee gekennzeichnet gewesen. Die Skizunft hat rund 400 Mitglieder, darunter 180 Jugendliche und Kinder. Wanderführer Hans Wittmann berichtete von 25 Angeboten im vergangenen Jahr. „Aber die Besuche werden immer schlechter. Es ist Zeit für einen Wechsel.“ Wittman bat darum, von seinem Ämtern entbunden zu werden. Die Singgruppe wolle er noch weiter betreuen. Reinhard Hauck verkündete, dass auch kein Programmheft mehr herausgegeben werde. Außerdem führte er aus, dass die Mitgliederzahlen rückläufig seien. „Die Wanderwartschaft ist seit vier oder fünf Jahren offen. Ich bin zu dem Amt gekommen, weil es sonst keiner machen wollte“, sagte er. „Was können wir tun, um uns zu berappeln?“

Der Verein