Rheinfelden Narrenzunft trauert um den früheren Oberzunftmeister Siegfried Schlegel

Auf Siegfried Schlegels Initiative hin wurde 1963 der erste Zunftabend in der Goetheschule abgehalten. Nun ist er mit 90 Jahren gestorben.

Im Alter von 90 Jahren ist der ehemalige Oberzunftmeister Siegfried Schlegel gestorben. Schlegel führte die Narrenzunft Rheinfelden als Nachfolger von Karl Lüber von 1962 bis 1966.

In diesen Jahren, so erinnert sich etwa auch Glasbläsermeister und Ehrenoberzunftmeister Wilfried Markus, brachte er viele frische Ideen in die Rheinfelder Fasnacht. Auf Schlegels Initiative hin wurde 1963 der erste Zunftabend in der Goetheschule abgehalten.

Außerdem verdankt ihm die Zunft das Erscheinen der Schallplatte mit dem Latschari-Marsch und dem Oberrheinwalzer. Obwohl Schlegel, der als Fahrlehrer tätig war, die Stadt bereits Ende der 1960er verließ, hielt er bis zuletzt Kontakte aufrecht.

Am heutigen Freitag findet in Massenbachhausen im Landkreis Heilbronn die Trauerfeier für Siegfried Schlegel statt.