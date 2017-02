Rheinfelden Narren treiben es am Schmutzigen Dunschdig auf die Spitze

Bei herrlichem Frühlingswetter haben die Narren in Rheinfelden die heiße Phase der Fasnacht eingeläutet. Wir waren vor Ort.

Während Regen und Sturm den Jecken im Rheinland um die Nase peitschten, freuten sich die Narren in Rheinfelden über traumhaftes Frühlingswetter am Schmutzigen Dunschdig. Windig war es am Hochrhein zwar auch, aber das ließ den Kranz am Narrenbaum schön schaukeln.