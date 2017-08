Rheinfelden Narren aus Karsau suchen nach der richtigen Würze für die nächste Fasnacht

Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht: Deshalb bittet Zunftmeister Martin Klein die Cliquen bereits um Zutaten für die nächste Kampagne.

Mitten im Sommer zog die Narrenzunft Karsau am Dienstag Bilanz über ihre Aktivitäten. Die Fasnachtskampagne 2017 stand mit der 50. Moschtbirekönigin Chiara I. unter einem guten Stern und glänzte mit vielen närrischen Höhepunkten. Entsprechend zufrieden äußerte sich Zunftmeister Martin Klein und lobte das große Engagement und die Unterstützung aller Karsauer Cliquen zum Wohle der Fasnacht in der fünften Jahreszeit.

Große Anerkennung gab es für die Moschtbirekönigin Chiara I. Sie sei „eine tolle Königin gewesen“, bekundete Klein. Als absoluten Höhepunkt bezeichnete er den Umzug am Fasnachtssonntag durch beide Rheinfelden, an dem auch 40 ehemalige Moschtbireköniginnen im Clown-Kostüm teilnahmen, um dem närrischen Motto „Zirkus“ wie auch alle anderen Karsauer Cliquen gerecht zu werden.

Als vollauf gelungen und wie gewohnt sehr gut besucht bezeichnete er den Karsauer Narrenmarkt, das Narrenbaumstellen und zuvor auch das Narrenbaumschlagen. Sehr viel los sei darüber hinaus auch am Königinnenempfang gewesen, während die Kinderfasnacht etwas weniger Zuspruch erfahren habe. Mit viel Lob bedachte er so auch das Treffen der Waldstädte in Rheinfelden sowie die närrischen Aktivitäten in Karsau am dritten Faißen. Lob und Anerkennung richtete er an die fasnächtlichen Wagenbauer, die vor allem den Wagen der Moschtbirekönigin immer wieder in neuem Glanz und entsprechendem Prunk in Szene setzen. Für einen guten Publikumszuspruch hätten darüber hinaus die Karsauer Zunftabende gesorgt, die einmal mehr mit einem vollauf gelungenen Programm aufwarteten.

Schnitzer jetzt melden

Mit Blick auf die Fasnachtszeitung rief er die Cliquenmitglieder auf, schon jetzt, wenn möglich, „Schnitzer“ der Zunftleitung zur Verfügung zu stellen, um pünktlich zum Fasnachtsauftakt auch die „nötige Würze“ für den närrischen Klamauk zur Verfügung zu haben. An eine schöne und mit vielen Höhepunkten gespickte Fasnachtskampagne 2017 erinnerten auch die Karsauer Cliquen. So auch an das Treffen der Waldstädte in Rheinfelden, das sie neben den Karsauer Höhepunkten mit zu den schönsten närrischen Erlebnissen zählten.

Die Narrenzunft

Wahlen: Zunftmeister Martin Klein, Vize-Zunftmeister: Dennis Räuber, Kassiererin Anke Loritz, Schriftführerin: Dominique Wettlin und Prunkmeister Michael Brombach.

Zunftmeister Martin Klein, Vize-Zunftmeister: Dennis Räuber, Kassiererin Anke Loritz, Schriftführerin: Dominique Wettlin und Prunkmeister Michael Brombach. Mitglieder: 200.

200. Kontakt: Narrenzunft Karsau, Zunftmeister Martin Klein, Karsauer Straße 58, 79618 Rheinfelden, Telefon 07623/75710.www.nz-karsau.de

Die Zunftabende der Narrenzunft Karsau finden am 19. und 20. Januar 2018 in der Sonnenrainhalle statt.