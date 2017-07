Rheinfelden Namibiaverein sucht Freiwillige, die Kindern in Afrika helfen

Wer Abenteuer sucht und Kindern in Afrika helfen will, kann sich bei Gaby Zeiler aus Eichsel melden. Das Hilfsprojekt stellt Volontäre für das kommende Jahr ein.

Der Verein „Miteinander Neue Wege gehen“ aus Landsberg ist auf der Suche nach neuen Volontären. Dafür zuständig ist Gaby Zeiler, Vorstandsmitglied des Vereins, aus Eichsel. Der Verein betreut die Kinder der Stadt Omaruru in Namibia im südwestlichen Afrika. „Zu den Hilfsprojekten zählt ein Kindergarten mit 60 Kindern. Hier werden die Kinder auf die Schule vorbereitet, da in Namibia nun auch seit zwei Jahren die Schulpflicht gilt“, erzählt Gaby Zeiler.

Dazu unterstützt der Verein eine kleine Wüstenschule im Umland mit circa 80 Kindern. „Hier konnten bereits neue Schlafgebäude und eine Mensa gebaut sowie eine Wasserleitung verlegt werden“, fügt sie stolz hinzu. Als drittes und neuestes Projekt kam nun ein Waisenhaus in Kalkfeld hinzu mit mehr als 50 Kindern. Um diese Projekte voranzutreiben, werden jedes Jahr zwei Volontäre für sechs bis zwölf Monate nach Omaruru geschickt. Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit für Abiturienten und Studenten, den eigenen Horizont zu erweitern. Grundvoraussetzungen sind, dass man das 18. Lebensjahr erreicht hat, einen Führerschein besitzt und ein gewisses technisches Verständnis für die regelmäßige Kommunikation mit dem Verein vorweist. Des Weiteren sollte man die Landessprache Englisch beherrschen. „Zu den täglichen Aufgaben zählen unter anderem einkaufen, die Organisation des Essens und Kinderbetreuung, sowie der Besuch der Patenkinder von Spendern und die Unterstützung der lokalen Mitarbeiter.“

In Namibia werden die beiden Volontäre gemeinsam in einer Wohnung untergebracht mit Bett, Küche, Bad und einem Wohnraum – für dortige Verhältnisse eigentlich Luxus, so Zeiler. Frei zur Verfügung steht auch ein Auto, wobei man sich natürlich erst an den Linksverkehr gewöhnen muss. Der Verein stellt ein Kostgeld, von dem man, bei richtigem Umgang, gut leben kann. „Das Visum und der Flug müssen selbst bezahlt und organisiert werden. Dies ist ein erster Schritt in die Selbstständigkeit, die einen in Afrika erwartet. Wir unterstützen zwar, aber die Durchführung liegt bei den Volontären selbst“, sagt Zeiler.

Für die Bewerbung sind ein Motivationsschreiben und der Lebenslauf wichtig. Zeiler betont vor allem, dass man den Wunsch haben muss, zu Helfen und dass viel Gefühl gefragt ist für die Arbeit in Afrika. Die Bewerbungsfrist für den Projektbeginn im Januar endet im Oktober, da es drei bis vier Monate dauert, bis das Visum ausgestellt wird. „Wer nach Abenteuern sucht, sollte es sich zwei Mal überlegen, ob dieses Projekt das Richtige für ihn ist. Bis man sich an die ärmlichen Lebensumstände, das Klima und den anderen, ernsteren Umganston gewöhnt hat, können schon vier Wochen vergehen“, erklärt Zeiler auf die Frage, für wen das Projekt geeignet ist. „Durch die Konfrontation mit Krankheiten wie HIV sind vorherige Impfungen und Handschuhe unabdingbar. Der Umgang mit den Kindern ist nicht immer einfach, wegen ihrer schwierigen Lebensumstände, und verlangt viel Geduld“, fügt sie hinzu.

Anschluss zu anderen Volontären und den Dorfmitbewohnern ist vorhanden. „Allerdings darf man nicht vergessen, dass man dort wie auf einem Silbertablett sitzt. Partys sind zwar erlaubt, aber man sollte sich eher unauffällig verhalten und nicht wie im Urlaub“, erklärt Gaby Zeiler. Für viele Volontäre war diese Erfahrung wegweisend, zum Teil entdeckten sie dadurch, welcher Berufsweg gut zu ihnen passt. „Eine Volontärin merkte zum Beispiel durch diesen Aufenthalt, dass sie gerne als Intensivschwester arbeiten würde“, erzählt Gaby Zeiler zum Abschluss.

Gaby Zeiler, Telefon 07623/478 39, E-Mail gaby.zeiler@web.de