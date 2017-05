Rheinfelden Nagelstudios erobern die Innenstadt von Rheinfelden

Die Geschäftsentwicklung im Zentrum läuft nicht immer nach Wunsch. Die Wirtschaftsförderung der Stadt kann die Entwicklung kaum beeinflussen.

Nagelstudios schießen wie Pilze aus dem Boden, in bester Innenstadtlage eröffnen Läden. Ende des Monats gibt es ein weiteres Center in der Friedrichstraße im noch leer stehenden Ladenlokal der früheren Buchhandlung Schätzle. Diese Geschäftsentwicklung entspricht nicht den Zielen der Wirtschaftsförderung. „Grundsätzlich gibt es aber kein rechtliches Mittel“ Nagelstudios zu verhindern, bedauert WST-Geschäftsführer Elmar Wendland.

Sortimente für das Stadtzentrum sind heute zentrales Thema im Bau- und Umweltausschuss. Er setzt sich mit dem Entwurf des Zentrengutachtens auseinander. „Ich bin nicht begeistert“, meint Wendland auf Anfrage, dass in bester Geschäftslage in frei werdenden Räumen ein „Downgrading“ stattfindet, so der Fachbegriff für eine Belegung unter Wert.

Bei Nagelstudios handelt es sich dennoch um normale Dienstleister, die überall dort einziehen dürfen, wo schon ein Laden war und keine Änderungsnutzung erfolgt. Der Wirtschaftsförderer versucht in jedem ihm bekanntwerdenden Fall von Geschäftsveränderungen, grundsätzlich einzugreifen, um Entwicklung zu lenken. Er spricht zunächst mit den Besitzern der Immobilie, um die Interessenlage aus der Perspektive der Stadtentwicklung deutlich zu machen. In der Praxis, so Wendlands Erfahrung, stelle es sich aber meist als schwierig da, für kleine Verkaufsflächen repräsentative Einzelhändler zu finden, die dazu beitragen, die Qualität des Angebots zu steigern.

Es fehlen Verkaufsflächen in Rheinfelden

Das bestätigt sich auch in den Untersuchungen des Büros Lademann und Partner im Zentrenkonzept. Die Fachleute stellen darin einen erheblichen Nachholbedarf in Sortimenten fest, die die Innenstadt zum Einkaufen attraktiv machen, aber gleichzeitig auch einen Mangel an großen Verkaufsflächen. Mindestens 6000 Quadratmeter mehr könnte Rheinfelden gemessen an der vorhandenen Kaufkraft vertragen und in dieser Berechnung sind laut Wendland die Schweizer Kunden, die derzeit den Markt stärken, gar nicht mitgerechnet.

Es fehlen auch Sortimente

Die Sortimentsbreite in der Innenstadt mit Güterstraße bewerten die Fachleute auf Verkaufsflächen bezogen als zu gering. Bekleidung, Wäsche, Schuhe, Optik, Uhren und Schmuck liegen über der Messlatte und Sport im Rahmen, andere Bereiche aber weit unter dem Schnitt. Dazu gehören Hausrat, Geschenkartikel und Wohnungsaccessoires, auch Bücher und Schreibwaren, Baby- und Kinderangebote sowie Spielwaren und Geschäfte im Hobbybereich. Dieses Manko lässt sich in der Schwächen-Stärke-Analyse nicht leicht wettmachen. Dort stehen auf der Habenseite aus Kundensicht große Auswahl an Geschäften, gute Erreichbarkeit und kurze Wege.

Nach wie vor wird nach der Expertise aber die Einkaufsatmosphäre vermisst. Dass sich in 1-A-Lage Nagelstudios etablieren, gehört somit nicht zur angestrebten nachhaltigen Entwicklung, auch deshalb nicht, weil damit das Erscheinungsbild der Stadt geprägt wird. Somit konzentrieren sich die Erwartungen der Wirtschaftsförderung auf kommende Projekte die in Planung befindliche Gewerbe- und Einkaufsanlage in der Güterstraße und die Erweiterung des Hochrhein-Centers in der Kapuzinerstraße.

Hochrheincenter sucht Mieter

Center-Geschäftsführerin Renate Thoma, die sich über die stabile Entwicklung des Hochrheincenters mit den Großmietern H&M und Müller-Markt zufrieden äußert, erlebt gerade, dass es auch mit fast 400 Quadratmetern Ladenfläche schwierig ist, Qualität zu bringen. Wegen Geschäftsaufgabe von Frida & Karl als hochwertigem Modeanbieter sind im Untergeschoss Flächen demnächst frei. Das auch dort ein Nagelstudio einziehen könnte, allerdings weist Thoma als unrealistisch ab. Sie hofft wieder auf einen Nachfolger im Bekleidungsbereich, ein Geschäft für junge Herrenmode könnte sie sich gut vorstellen. Bisher allerdings fehle die Nachfrage. Ins Erdgeschoss wollen gleich viele, aber nicht eine Etage tiefer, obwohl die über Lift und Schuhhaus gut erreichbar ist.