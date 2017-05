Rheinfelden Nächtliche Ruhestörung: Anwohner von Kneipen werden um den Schlaf gebracht

Wer mitten im Zentrum im Bereich von Friedrich-, Cesar-Stünzi- und Kronenstraße in Rheinfelden wohnt, dessen Wochenendruhe zu Nachtzeiten leidet recht häufig.

Mehrere Lokale und deren Gäste beschäftigen deshalb auch seit geraumer Zeit Polizei und Ordnungsamt wegen Ruhestörung und Zwischenfällen, die sich lautstark im Freien häufig nach reichlich Alkoholgenuss nach Mitternacht und am Ende der Sperrzeit um 5 Uhr morgens abspielen.

Das Problem lässt sich nicht so einfach in den Griff zu bekommen, wissen Ordnungsamtsleiter Dominic Rago und Siegfried Oßwald vom Polizeirevier. Aber es wird daran gearbeitet. Es sind immer wieder die gleichen Namen, die als Unruheherde von sich reden machen. Wer K1/K2 oder die Neue Schenke in der Nachbarschaft hat, fühlt sich häufig um den Schlaf gebracht.

Der Redaktion berichtete Heiner Müller (Name von der Redaktion geändert) seine leidvolle Erfahrungen von nächtlichem Krach, weil Nachtschwärmer von der Fußgängerzone am Wochenende nach Mitternacht an Kronen- und Cesar-Stünzi-Straße ziehen. Bis 5 Uhr morgens darf nach den allgemein geltenden Spielregeln von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gewirtet werden. Das machen die am Wochenende gelockerten Sperrzeiten möglich. Der Anwohner hat sich schon vielfach beim Ordnungsamt und Polizei beschwert und er ist nicht der Einzige. „Den Nachbarn geht es nicht besser“, sagt er. Die Polizei komme auch, schaue, was los sei, aber meistens passiere nicht viel, so erlebe er die Situation. Die Störenfriede auf der Straße werden grundsätzlich von Beamten aufgefordert, ruhig zu sein und nach Hause zu gehen, sagt Polizeichef Siegfried Oßwald, aber auch er weiß, dass sich die Lage wiederholt. Für den um den Schlaf gebrachten Anwohner ist das wenig tröstlich. Er sagt: „Ich will einfach meine Ruhe haben.“

Aber es ist nicht nur der Krach vor der Kneipentür und auch im Lokal. Außer Geschrei gibt es noch andere Ärgernisse, die im Viertel die Laune verderben. Bewohner der Reihenhäuser erleben, wie Gäste in ihre Gärten pinkeln. Wenn dann endlich Ruhe ist, liegen zerbrochene Gläser auf der Straße und Pizzaschachteln, sagt ein Anwohner. Und im Sommer lasse sich wegen der Geruchs- und Lärmbelästigung das Fenster nachts nicht mehr aufmachen. Das Problem ist bei der Stadtverwaltung längst erkannt. Doch zu verbieten, was angesichts der allgemeinen Nachtruhe von 22 Uhr an ohnehin verboten ist, wird den Ordnungshütern nicht leicht gemacht.

Dominic Rago ist in diesem Punkt ein Leidgeprüfter, denn als Leiter des Ordnungsamts vertritt er auch die Gaststättenbehörde. „Wir haben es auf der Platte“, betont er auf Anfrage und fügt dazu, dass alle Möglichkeiten ins Auge gefasst und geprüft werden, damit sich die Situation für die Anwohner verbessert. Es sind nur wenige der 113 konzessionierten Betriebe, die Arbeit machen.

Von der allgemeinen Sperrzeit 5 Uhr am Wochenende kann die Stadt ohne triftige und beweisbare Gründe nicht ohne weiteres abrücken. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, sind zum Beispiel Lärmprotokolle anzufertigen.

Auch das Sammeln von Polizeimeldungen über Ruhestörungen kann sich als nützlich erweisen. Nicht immer lasse sich der Wirt aber haftbar machen für das Verhalten von Gästen, heißt es. Grundsätzlich habe der Lokalbetreiber die Pflicht, Türen und Fenster zu schließen, damit der Lärm drinnen bleibt. Die Schwierigkeit bestehe darin, jede einzelne Störung genau zuzuordnen und auch Verantwortliche zu haben, um Handeln zu können. Dem Lokalbetreiber können, wenn es hart auf hart kommt auch die Konzession entzogen werden. Um dahin zu kommen, benötigt es aber schon eine große Beweislast.

Die Polizei sei immer gefordert „wenn es zu Störung oder Gefahr kommt“, betont Revierleiter Siegfried Oßwald. Er kennt die Problemzone Friedrichstraße, Kronen- und Cesar-Stünzi-Straße sehr wohl, die Beamten müssen aber wenn sie gerufen werden, selbst feststellen, was sie hören und was nicht. Wird gegrölt, schicken sie die Leute weg. Vorwürfe gegen Wirte zu erheben, erweise sich in der Praxis als schwierig. In jedem Fall aber schreiben die Beamten eine Meldung und schildern, was sich abspielt. Diese geht an die Gaststättenbehörde (Stadtverwaltung). Das liberale Gesetz Sperrzeitverkürzung bis 5 Uhr am Wochenende betrachtet Oßwald als „Dorn im Auge“, weil das Beschränken schwierig werde.

Er weiß, dass die Stadt Bußgelder verhängt, und lobt die „hervorragende Zusammenarbeit“ mit dem Ordnungsamt. Die Polizei werde in jedem Fall tätig, erklärt er, aber oft lassen sich Zeugen nicht beibringen. Hoffnungslos erscheint der Fall aber nicht, zu Sperrzeitverlängerung zu kommen, was in der Praxis heißt, der Wirt spätestens um 3 Uhr schließen. Die Häufigkeit der Vorfälle könne zu Einzelverfügungen führen.