Andreas Kramer, Hedi Chebbi und Thomas Wild sprechen im Interview über ihre erste Erfahrung als Nachtwanderer.

Herr Kramer, am Freitag waren die ehrenamtlichen Nachtwanderer zum ersten Mal unterwegs. Wer hat alles an der Nachtwanderung teilgenommen?

Kramer: An der Nachtwanderung haben wir drei und Franziska Laws von der mobilen Jugendarbeit teilgenommen. Es ist aber nicht auf Dauer angedacht, dass die Hauptamtlichen mitlaufen, es soll ja ein Bürgerengagements-Projekt sein. Es gibt Sicherheit, wenn anfangs Personen mitlaufen, die die Jugendlichen schon kennen, aber wir werden uns rechtzeitig aus dem Nachtwandern wieder zurückziehen.

Herr Wild, Sie sind einer der beiden ehrenamtlichen Nachtwanderer. Wie sind Ihre ersten Erfahrungen?

Wild: Wir haben uns hier im Büro getroffen, zu einem kurzen Briefing, und haben die Kriterien und den Ablauf durchgesprochen. Wir haben uns zusammen eine Strecke überlegt, die wir laufen wollten. Dazu haben wir die Kontaktaufnahme durchgesprochen und uns mit den Westen ausgerüstet. Es ging damit los, das wir uns bei der Polizei gemeldet haben, damit die wissen, dass wir unterwegs sind. Dann sind wir losmarschiert. Die Strecke führte entlang der bekannten Treffpunkte der Jugendlichen und wir waren von 21 bis 23 Uhr unterwegs. Wir wurden sehr positiv von den Jugendlichen aufgenommen.

Herr Chebbi, wie war es für Sie die Jugendlichen anzusprechen?

Chebbi: Also am Anfang war es sehr spannend. Man hat eine gewisse Hemmschwelle, aber dadurch, dass die Hauptamtlichen die Jugendlichen angesprochen haben, hat man gegenseitiges Vertrauen gewonnen. Dann war es ganz leicht, sich mit den Jugendlichen zu unterhalten und ein paar Fragen zu stellen: ‚Wie es geht?’ oder so, aber keine negative Fragen. Wir haben uns auch nach Vorschlägen erkundigt, was man verbessern kann, und haben gefragt, warum sie nicht im Jugendhaus sind. Die haben gesagt, es sei ihnen zu weit, und ihr Vorschlag war, ein Shuttle am Freitag- und Samstagabend einzurichten. Zuerst haben die gedacht, was wollen die denn, aber als wir dann ins Gespräch gekommen sind, war es ein ganz tolles Ergebnis mit den Jugendlichen.

Herr Wild, was möchten Sie als Nachtwanderer erreichen?

Wild: Wir wollen die Jugendlichen sicher durch die Nacht bringen und Ansprechpersonen für sie sein. Das Projekt ist aus der Alkoholprävention des Arbeitskreises „Blickpunkt öffentlicher Raum“ entstanden. Wir laufen die Treffpunkte an, an denen Jugendliche Alkohol konsumieren. Ein Grund für den Alkoholkonsum ist auch, dass den Jugendlichen Ansprechpersonen fehlen, und da möchten wir ihnen eine Anlaufstelle sein, und auch darüber hinaus Tipps geben, wohin sie sich wenden können bei Probleme jeglicher Art.

Warum engagieren Sie sich bei den Nachtwanderern?

Chebbi: Ich bin schon von jeher sozial engagiert. Das ist nicht neu für mich, was ich jetzt mache. Ich mache das gerne, um zu helfen, wenn ich kann. Von der Freiwilligenagentur habe ich einen Flyer bekommen und Frau Franosz hat mich auf die Nachtwanderer hingewiesen. Ich hab gedacht: Klasse, wandern tu‘ ich gerne, und als ich dann das von den Jugendlichen gelesen habe, habe ich gesagt: ‚Da mach‘ ich mit.‘ Ich habe schon früher in Hockenheim was mit Jugendlichen im Rahmen der lokalen Agenda gemacht.

Herr Kramer, wie soll sich das Projekt weiterentwickeln?

Kramer: Es soll ein langfristiges Projekt werden, das heißt, wir möchten eine Gruppe von engagierten Erwachsenen ab 25 Jahren aufbauen, die gerne aktiv und nachts unterwegs sind und den Kontakt mit Jugendlichen nicht scheuen. Zur nächsten Nachtwanderung am Samstag laden wir ganz offen alle Interessierten ein. Das ist eine Schnupperwanderung ohne jede weitere Verpflichtung. Wir hoffen, dass sich noch weitere Ehrenamtliche für das Projekt finden. Die Jugendlichen fanden es auf jeden Fall ganz toll.

Zu den Personen