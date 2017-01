Rheinfelden Nachtumzug und Narrendorf: Ganz Minseln feiert mit den Mohren

Zum Jubiläum der Fasnachtsclique Meisler Mohren findet am Samstag, 21. Januar, ein Nachtumzug statt. Befreundete Vereine bewirten im Narrendorf.

„Was hän d'Mohre – Dräck in de Ohre“. Basierend auf dieser Spöttelei aus den umliegenden Dörfern wurde im Dinkelbergdorf Minseln die Mohren-Clique ins Leben gerufen. Am 3. November 1967 gründeten Rudolf Henke, Rudolf Hinz, Theo Lützelschwab, Erich Trüby, Max Trüby und die inzwischen verstorbenen Günter Loritz und Klaus Sexauer die Fasnachtsclique.

Am Samstag, 21. Januar, feiert die Mohren-Clique Minseln ihr 50-jähriges Bestehen. Nach dem Motto „Mir hän ä Traum“ haben die Meisler Mohre ein Narrendorf samt Nachtumzug auf die Beine gestellt. Unterstützt werden sie dabei von den Cliquen im eigenen Dorf, der Froschen-Clique, den Letschten Buure vom Dinkelberg, den Schlössle-Hexen und dem Musikverein. Das Jubiläumsfest beginnt um 13.30 Uhr mit dem Stellen des Narrenbaums vor der Alban-Spitz-Halle, dazu spielt der Musikverein. Der anschließende Empfang in der Halle ist für geladene Gäste, danach wird das Narrendorf, auf dem Parkplatz neben der Halle geöffnet. Das Narrendorf ähnelt vom Aufbau und der Bewirtung her dem legendären Meisler Dorffest, welches immer im Juli über die Bühne geht.

„Frosche, Buure und Hexen laden gemeinsam in ein großes Partyzelt ein, daneben wirken die Teufelsfürsten aus Karsau, der KSV Rheinfelden, der Förderverein Dinkelbergschule, das Ferienlager und der SC Minseln in Punkto Bewirtung mit. Für die passende Musik sorgen diverse Guggemusiken und in der Halle legt DJ Joe die passenden Hits auf“, freut sich Edgar Baumgartner, der seit 2008 an der Spitze der Meisler Mohre steht.

Beim Nachtumzug laufen 37 Cliquen und Guggenmusiken aus Rheinfelden und Umgebung mit. „Einen Nachtumzug hat es in Minseln bisher noch nicht gegeben, das ist eine Besonderheit“, sagt Baumgartner. Im Rahmen des Jubiläums veranstalten die Mohre zudem am Rosenmontag den Kinderball mit Umzug.

Die Mohren-Clique Minseln wurde vor fünf Jahrzehnten ausschließlich als Männerclique gegründet. „Aber wie es so ist im Leben, ohne Frauen geht halt nichts“, heißt es in der Chronik. Denn bereits zwei Jahre später zierten mit Doris Brodbeck und Doris Ebner die ersten weiblichen Pagen den Vorstand. Um die finanziellen Mittel für die ersten Kostüme aufzutreiben, betätigten sich die Mitglieder mit Feldwegereinigungen und einer Dorfputzede. So konnten dann zur Fasnacht 1969 die ersten Kostüme von Berta Attinger und Lilly Ebner geschneidert werden. Es wurden die Farben Rot, als Symbol für den Frühling, und Grau, symbolisch für den Winter, der vertrieben wird, gewählt. Die Maske wurde von Rudi Huse aus Karsau entworfen.

1973 kam eine Kindergruppe hinzu. Heute, im Jubiläumsjahr, zählt die Clique 36 Aktive, sieben Kinder und 165 Passivmitglieder. Die Meisler Mohre sind auch außerhalb der fünften Jahreszeit aktiv: Die Nikolausaktion ist nach wie vor aktuell, da verwandeln sich Mohre-Männer in Nikolaus und Knecht Ruprecht, um auf Bestellung die Familien zu besuchen. Die Mohre wirken beim Dorffest, Grümpelturnieren und anderen Events mit. Sie engagieren sich außerdem gerne für soziale Zwecke, so fand etwa 1991 eine Benefizveranstaltung mit Kinderspielnachmittag und Teenagerdisco zugunsten der Kinderkrebshilfe statt.

Das Programm

Samstag, 21. Januar: 13.30 Uhr Narrenbaumstellen vor der Alban-Spitz-Halle, 15 Uhr offizieller Empfang für geladene Gäste, 17 Uhr Eröffnung des Narrendorfs, 19 Uhr Beginn des Nachtumzugs im Oberdorf.