Rheinfelden Nachfrage nach Wohnraum in Herten boomt  Ortsteil hat fast 5000 Einwohner

Rheinfeldens größter Ortsteil erfreut sich steigender Beliebtheit. Ein Zentralklinikum würde ihn noch attraktiver machen, findet Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller.

Der Leitsatz der Immobilienbranche trifft voll zu. Was zählt, ist die Lage. Hertens Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller erlebt täglich hautnah, wie gefragt der größte Ortsteil Rheinfeldens ist. Obwohl jedes Jahr neue Wohnprojekte entstehen, lässt sich die anhaltende Nachfrage nicht erfüllen. Sie sieht Herten nicht als Randgemeinde mit Bahnhof, B 34 und Autobahn vor der Haustür.

Diese Ausgangsposition prädestiniere auch für den Bau des Zentralklinikums. Wenn es aber nicht kommen sollte, sieht die CDU-Kommunalpolitikerin keinesfalls schwarz für die Entwicklung. Dann werde wie ursprünglich geplant an gleicher Stelle neues Gewerbe zum Zug kommen. Die zehn Hektar große Fläche zwischen dem Logistikzentrum Grieshaber und dem bestehenden Gewerbegebiet, mit der sich die Stadt ums neue Zentralklinikum bewirbt, ist im Flächennutzungsplan in gleicher Größe bereits als Gewerbefläche ausgewiesen. Ursprünglich war der Rahmen noch größer. Mit Rücksicht auf den zu erhaltenden Grünzug blieb es bei zehn Hektar. Verwendung finde das Grundstück in jedem Fall, heißt es aus der Ortsverwaltung.

Dennoch fände es Hartmann-Müller „bedauerlich“, wenn gerade die „gute Verkehrsanbindung“, die alle Wohnungssuchenden loben und schätzen, in die Klinikdiskussion nicht beachtet würde. Sie macht die Erfahrung, dass wer in Herten lebt, viele Vorteile genieße. Dazu gehöre die Buslinie 7307 und der Bahnhof mit direkter Verbindung nach Rheinfelden oder Basel vor der Haustür. Immer wieder bestätigen auch neue Bürger, „sie fühlen sich wohl“, denn die Infrastruktur stimme. Der Ortsteil bietet Grundversorgung, Arzt und Apotheke, Bankfiliale, Friseure, zwei kleine Lebensmittelläden, Bäcker und weitere Dienstleister, die zu Fuß erreichbar sind.

Gerade junge Familien fragen nach Wohnen in Herten. Diese Zielgruppe ist Hartmann-Müller auch wichtig, weil die Infrastruktur mit Schule und Kindergarten vorhanden ist. Derzeit macht Herten eine steile Aufwärtsentwicklung mit, die Einwohnerzahl ist auf knapp 5000 steigend. Der größte Schub erfolgte 2015/16, davor herrschte zehn Jahre lang Stagnation, weil sich auch Umstrukturierungen im St. Josefshaus als größtem Arbeitgeber vor Ort auswirkten, da nicht mehr alle Mitarbeiter am Stammsitz gebraucht wurden.

Obwohl die Grundstückspreise „gigantisch“ in die Höhe gehen und auch die Mietpreise stark steigen, halte die Nachfrage an. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung für 800 Euro gehört inzwischen zum Standard. Aber da ein Ende der Nachfrage nicht abzusehen ist, wird weiter Wohnbebauung geplant. Dabei sind gerade um die 30 Wohneinheiten zur Eigenentwicklung am Kürzeweg in Vorbereitung und in Rathausnähe drei Mehrfamilienhäuser, die weitere 50 Wohnungen bringen. „Der Bedarf ist riesengroß“, sagt Hartmann-Müller und das obwohl mit dem Gebiet „Hinterm Holz IIA“ und der Eigenstraße mindestens 100 Wohneinheiten entstanden sind.

Als nächstes soll eine im Flächennutzungsplan bereits vorgesehene Entwicklungsfläche hinter dem Friedhof zum Wohnen entwickelt werden. Dazu muss aber erst ein Bebauungsplan erstellt werden und eine Umlegung der Grundstücke erfolgen. Die Entwicklung „freut mich sehr“, meint die Ortsvorsteherin, die die gute Stimmung im Ort lobt. Vor diesem Hintergrund würde sich das Zentralklinikum in Herten gut machen. Falls es nicht kommt, gehe die Entwicklung für den Ortsteil dennoch weiter, heißt es.