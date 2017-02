Rheinfelden Nach Streifvorgang weitergefahren - Polizei sucht silbernen BMW

Die Polizei sucht nach einem silbernen BMW SUV, der am Freitagnachmittag auf der B 316 zwischen Degerfelden und der Abfahrt Inzlingen an einem Verkehrsunfall beteiligt war und anschließend ohne anzuhalten davonfuhr.

Gegen 14.30 Uhr hatten sich der BMW und ein schwarzer Peugeot ca. einen Kilometer vor der Abfahrt nach Inzlingen gestreift, hierbei wurde an dem Peugeot der linke Außenspiegel zertrümmert und beide Türen der Fahrerseite durch die Spiegelteile beschädigt.Der Schaden dürfte bei über 2000 Euro liegen. Auch am BMW dürfte der linke Außenspiegel stark beschädigt sein.Personen, die Hinweise auf den silbernen BMW geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Lörrach (Tel. 07621 176-500) zu melden.