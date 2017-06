Rheinfelden Nach Kritik an der Rheingaudi: Besucherin nimmt Veranstalter in Schutz

Nach Kritik an der Rheingaudi: Besucherin nimmt Veranstalter in Schutz

In einem Leserbrief schildert Petra Grießl-Birlin aus Rheinfelden ihre Erfahrungen beim Rheingaudi-Festival.

Leserbrief zum Bericht „Kritik an Hygiene an der Rheingaudi“ vom 29. Juni

Zu den Vorwürfen beziehungsweise der Kritik des Herrn Maurer stellt sich mir die Frage, ob dieser Mann mit seinen Freunden jemals an anderen öffentlichen Veranstaltungen war oder solche Veranstaltungen künftig noch besuchen sollte. Ich war selbst mit Freunden beide Tage an der Rheingaudi, und zwar jeweils von Anfang bis Ende. Die Anzahl der vorhandenen Toiletten war mehr als ausreichend und ich hatte auch bei jedem Toilettengang die Möglichkeit, mir unter fließendem Wasser die Hände mit Seife zu waschen!

Als Fasnächtler zum Beispiel hat man bei solchen Events, wie auch an jedem Narrentreffen oder anderen Großveranstaltungen, immer für Notfälle eine kleine Flasche Desinfektionsgel in der Handtasche, denn oftmals hat man nicht, wie auf der Rheingaudi, die exklusive Variante mit Waschbecken. Dass sich am Samstagabend der Zustand der Dixies gegen späteren Abend verschlechterte, liegt nicht am Veranstalter, sondern an den Benutzern! Da frage ich mich, selbst Teil eines Veranstalterteams von diversen Festen, ganz oft, wie es bei manchen zu Hause um die Hygiene der sanitären Einrichtung bestellt ist.

Dass das Personal an den Bierständen zeitweise hoffnungslos überfordert war, ist eine Tatsache. Es war sehr heiß und es waren deutlich mehr Besucher am Samstag anwesend als im letzten Jahr. Das sind Erfahrungen, die man als Veranstalter macht und im nächsten Jahr verbessern kann und wie ich Herrn Schmähling kenne, auch wird. Nichtsdestotrotz verfügten alle Ausschankwagen über fließendes Wasser und auch ich konnte mehrfach über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Becher sehr wohl, wenn auch nur kurz, zuerst in das Becken mit Reiniger und danach klargespült wurden. Wenn man die durstigen Leute in Viererreihen vor dem Wagen stehen hat, verschieben sich verständlicherweise auch die Prioritäten und man widmet dem Spülgang nur ein paar Sekunden und schaut, dass die Leute etwas zu trinken bekommen. Ich habe keinen Gast gesehen, der sich über mangelnde Hygiene beschwert hat, doch aber viele, die durstig waren und deshalb schnellstmöglich etwas zu trinken wollten und dies auch lautstark äußerten.

Es ist heutzutage wirklich ein Luxus, wenn man an Veranstaltungen maschinengespülte Gläser oder Becher bekommt. Früher, und das ist noch gar nicht so lange her, gab es beispielsweise in einer Bar ein oder zwei Becken mit Wasser, durch das die Gläser kurz geschwenkt und wieder neu befüllt wurden und es hat auch keiner einen Schaden davongetragen, zumindest ist mir keiner bekannt.

Es gibt in Rheinfelden viele Veranstaltungen, bei denen die Zahl der Besucher nicht abschätzbar ist und nur ein Toilettenwagen mit zwei oder vier Toiletten zentral steht. Hier hofft man eben auf das Verständnis der umliegenden Gastronomie, dass die Besucher die Toiletten mitbenutzen dürfen. Soll oder müsste man hier etwa auch mit Auflagen reagieren? Ich bin mir sicher, dass das Organisationsteam der Rheingaudi ausführliche Gespräche mit der Stadt Rheinfelden geführt hat und den Auflagenkatalog vollständig erfüllt hat, sonst hätte die Veranstaltung nicht stattgefunden.

Als Fazit der vergangenen Rheingaudi kann ich nur ein Kompliment an die Organisatoren aussprechen. Außer den Wartezeiten bei den Bierwagen gab es für mich und auch die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, nichts zu bemängeln. Es war eine rundherum gut organisierte und gelungene Veranstaltung, bei der alle Spaß hatten, die das wollten.

Petra Grießl-Birlin, Rheinfelden