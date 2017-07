Rheinfelden Nach Brandkatastrophe in London: Wie sicher sind die Hochhäuser in Rheinfelden?

Nach Brandkatastrophe in London: Wie sicher sind die Hochhäuser in Rheinfelden?

Vier Hochhäuser gibt es in Rheinfelden – zwei im Fécampring und zwei in der Goethestraße. Wie es um deren Sicherheit bestellt ist, darüber haben wir mit der Wohnbau und der Feuerwehr gesprochen.

Der Brand im Londoner Hochhaus Grenfell Tower hat unter den Bewohnern der Rheinfelder Hochhäuser keine Unruhe ausgelöst. Dieter Burger, Geschäftsführer der Wohnbau, hat nach dem Unglück jedenfalls keine Fragen oder Rückmeldungen erhalten. Beim Bau der Rheinfelder Wohnhäuser seien keine der brennbaren Materialien wie in London verwendet worden.

Die vier Hochhäuser der Stadt – als solche gelten in Deutschland Wohngebäude mit über 22 Metern Höhe – befinden sich je zu zweit im Fécampring mit 15 Stockwerken und in der Goethestraße mit zehn Stockwerken, erstere seit rund 40 Jahren, letztere allerdings erst seit ein paar Monaten. Feuerwehrkommandant Dietmar Müller kann sich durchaus an Einsätze wegen Wohnungsbränden im Fécampring erinnern: „Ein Hochhaus ist für uns aber ein Objekt wie jedes andere.“ Deshalb habe es in Rheinfelden auch noch nie eine Übung speziell in einem Hochhaus gegeben.

Styropor brennt wie eine Fackel

„In Deutschland haben wir einen ganz anderen Baustil“, versichert Müller mit Blick auf das stark brennbare Styropormaterial im Grenfell Tower: „Ich persönlich würde mein Haus nie mit Styropor dämmen: Da reicht brennender Sperrmüll neben der Fassade, und sie brennt wie eine Fackel.“ Die Materialien Styropor oder Styrodur seien Erdöl und Benzin in fester Form, erinnert Müller: „Das Feuer frisst sich nach oben wie an einem Docht.“ Fatal sei für London gewesen, dass es nur ein Treppenhaus gegeben habe; in Deutschland schreibe der Gesetzgeber entweder ein zweites vor oder einen speziellen Aufzug, der unabhängig von der Hauptstromversorgung funktioniere.

„Wir bauen immer nach den aktuellen Bauvorschriften“, bestätigt Wohnbau-Geschäftsführer Dieter Burger. So hätten die Hochhäuser im Fécampring aus den Siebzigern gar keine Wärmedämmung, die neuen in der Goethestraße seien mit Mineralwolle gedämmt: Die Wolle sei nicht brennbar und nur zehn Prozent teurer als Styropor. Eine Dämmung für die älteren Hochhäuser werde vom Gesetzgeber nicht mehr verlangt, weil sie Bestandschutz hätten.

Treppenhäuser und Flure werden kontrolliert

Den klassischen „vergessenen Topf auf dem Herd“ werde es immer geben, meint Burger: „Für die Gebäude an sich sehen wir aber kein Gefahrenpotenzial.“ Mehrfach im Jahr würden auch die Treppenhäuser und Flure kontrolliert, um die Fluchtwege freizuhalten: Wenn dort Regale oder Kommoden oder ähnliches stehen, würden die Bewohner aufgefordert, sie wegzunehmen. Eine spezielle Feuerwehrübung in Hochhäusern hält auch Burger nicht für nötig: „Wenn die Feuerwehr allerdings in einem bestimmten Gebäude üben will, hat die Wohnbau ihr noch jedes zur Verfügung gestellt.“

Der Grund für die Definition von 22 Metern ist laut Müller die Höhe der Standarddrehleiter von maximal 23 Metern. Zwar gebe es auch Drehleitern, die bis auf 60 Metern reichten, allerdings nur in speziellen Werksfeuerwehren. Die Feuerwehr sei für den Fall eines Brandes im Hochhaus aber unter anderem mit neuen mobilen Rauchverschlüssen ausgestattet worden, die in die Türrahmen gespannt würden und so verhinderten, dass der Rauch ins Treppenhaus gelange.

Müller betont noch einmal die Wichtigkeit von Rauchmeldern, trotz gelegentlicher Fehlalarme: „Sie sorgen dafür, dass alle in der Wohnung sofort wach sind.“ Die Feuerwehr werde bei Fragen des Brandschutzes regelmäßig hinzugezogen; zuständig sei aber in Rheinfelden das Baurechtsamt. Allerdings hätten in Weil am Rhein und Lörrach bereits Feuerwehrmänner die Fortbildung zum Brandinspektor bestanden und könnten diese Aufgabe nun übernehmen. Für ihn selbst komme diese Fortbildung aufgrund seines Alters nicht mehr in Frage: „Das Angebot der Stadt für diese Fortbildung an meinen Nachfolger steht aber.“

