Rheinfelden Muslimische Schüler verzichten am Ramadan trotz Hitze auf Wasser

Der islamische Fastenmonat Ramadan geht zu Ende, gerade die vergangene Woche war aufgrund der Hitze wohl eine besondere Herausforderung für gläubige Muslime.

Denn Fasten heißt, nicht nur nicht essen – sondern auch nicht trinken. Wir haben uns umgehört, ob gerade der Verzicht auf Flüssigkeit bei Jugendlichen zu Problemen geführt hat.

Am heutigen Samstag endet der Ramadan. Der Fastenmonat gehört zu den fünf Säulen des Islams und stellt für gläubige Muslime eine Tradition dar, die durch den Koran begründet und auf den Propheten Mohammed zurückgeführt wird. Zwischen Morgendämmerung und Sonnenuntergang verzichten Gläubige unter anderem auf Essen und Trinken. Eine immense Anstrengung für den menschlichen Körper angesichts der sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage.

Die religiöse Vorschrift gilt für Männer und Frauen, die die Mündigkeit erreicht haben. Im Islam wird die Mündigkeit mit der Pubertät erreicht, führt der Vorsitzende des Ditib-Moscheevereins, Erdal Saydam, aus. Eine Empfehlung an die Eltern, dass Kinder bei der Hitze viel trinken sollten, wurde seitens des Vereins nicht ausgesprochen. Saydam erachtet das als eine Angelegenheit der Eltern, und in erzieherische oder religiöse Fragen mische sich der Verein nicht ein.

Jüngere Mädchen und Jungen müssen nicht fasten. In religiösen Familien werden Kinder aber durchaus ermutigt, das Fasten auch schon stunden- oder tageweise auszuprobieren. Eine schrittweise Einführung erfolgt in vielen Familien, damit sich die Kinder an das Gefühl gewöhnen können, erklärt Süreyya Emre vom Moscheeverein. Sie schätzt, dass sich bei den Jugendlichen der Gemeinde mehr als 80 Prozent an das Fastengebot halten würden.

An der Schillerschule nehmen einige Schüler am Ramadan teil und teilweise fällt es ihnen schwer, erzählt Schulleiter Hans Peter Brugger. Er unterrichtet aktuell in einer Klasse, wo es einige Schüler ernst nehmen. Durch das Fasten sei auch eine verminderte körperliche und geistige Leistung feststellbar. Darauf würde die Schule Rücksicht nehmen, aber die Schulpflicht bleibe natürlich bestehen.

Sportlehrer nehmen Rücksicht