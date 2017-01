Rheinfelden Musikverein Karsau muss Schloss Beuggen verlassen

Die Räume im Schloss Beuggen stehen nach dem Besitzerwechsel nicht mehr zur Verfügung. Auch das Musikfest des Musikvereins Karsau in der Bogenhalle findet nicht mehr statt.

Die Musikfeste in der Bogenhalle auf Schloss Beuggen wird es in Zukunft in dieser Form nicht mehr geben. Über 35 Jahr waren die Bogenhallen-Konzerte ein kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt im Leben des Karsauer Musikvereins. Edith Brodbeck, die bei der Hauptversammlung in ihrem Amt als Vorsitzende geschlossen bestätigt wurde, gab bekannt: „Einen Ersatz gibt es bislang nicht. Der neue Schlossherr hat uns zugesagt, dass wir den Kuchenverkauf an Töpfermarkt und Diga eigenverantwortlich durchführen können.“ Im Rahmen des Besitzerwechsels mussten die Musiker ihr komplettes Inventar aus Schloss Beuggen holen. Die Sachen sind an verschiedenen Stellen untergebracht, eine endgültige Lösung steht noch aus.

Für die nahe Zukunft, im April dieses Jahres, plant der Musikverein Karsau in der Sonnenrainhalle ein Frühschoppenkonzert. „Es wird ein Fest für Jung und Alt mit Attraktionen und volkstümlicher Musik“, verspricht die Vorsitzende. Von einem weiteren Fest sprach Ortsvorsteher Jürgen Räuber. Die Gemeinde feiert entweder im kommenden Jahr 800 Jahre Beuggen oder im Jahre 2019 750 Jahre Riedmatt/Karsau. „Das hängt von der Ersterwähnung ab, in den nächsten Wochen fällt die Entscheidung. Fakt ist, so ein Jubiläum muss man mit Vorlauf angehen. Wir brauchen Macher aus der Bevölkerung und den Vereinen, wir werden Arbeitsgruppen bilden“, sagte Ortsvorsteher Räuber. Brodbeck signalisierte die Mithilfe des Musikvereins. Der Musikverein Karsau setzt sich aus dem Aktiv- und Jugendorchester sowie der Bläserklasse zusammen.

Neben einer regen Vereinstätigkeit stellte Räuber treffend fest: „Ich habe das Gefühl, der Verein wird immer jünger.“ Tatsächlich liegt das Durchschnittsalter bei 25 Jahren. Die Vorsitzende baut beim Probenbesuch, der bei 78 Prozent liegt, auf den Nachwuchs und sie wünscht sich mehr Pünktlichkeit. Im zurückliegenden Jahr trafen sich die Aktiven 56 Mal, davon waren 39 Proben. Für die Ausbildung hat der Musikverein über 22 000 Euro investiert, die Einnahmen und Zuschüsse für die Nachwuchsförderung liegen bei 19 000 Euro. „Danke für ein drittes und unterhaltsames Jahr“, sagte Markus Tannenholz. Er ist sehr zufrieden und attestierte: „Komme was wolle, es macht Spaß“, so der Dirigent zufrieden.

