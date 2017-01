Rheinfelden Musikverein Herten hat den Nachwuchs stets im Blick

Der Musikverein Herten und sein Jugendorchester blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Mitgliederzahlen und die Finanzlage sind stabil.

Der Musikverein Herten kann auf ein sehr aktives und erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken – das gilt auch für das Jugendorchester, wie Vorsitzender Stefan Übelin, der den Verein auch weiter führen wird, in einem Bericht schreibt. Übelin ging in seinem Jahresrückblick auf verschiedene Höhepunkte des Vereinsjahres ein. Diese waren neben den beiden Konzerten auch die Vereinsveranstaltungen an Fasnacht und am 1. Mai sowie gesellige Veranstaltungen wie zum Beispiel das alljährliche Grillfest oder der Sauserbummel. Der Verein stehe im Moment, was Mitgliederzahlen und finanzielle Situation angeht, auf einer stabilen Basis. Er betonte, dass das Anwerben neuer Mitglieder, insbesondere neuer Zöglingen, immer im Fokus des Vereins bleiben müsse, da die Jugendarbeit die Zukunft des Vereins sichere.

Auch das Jugendorchester hat ein sehr aktives Vereinsjahr hinter sich, wie man dem Protokoll der beiden Jugendvertreter Annika Östringer und Luca Schöttler entnehmen konnte. Höhepunkte waren hier neben den Konzerten das Probewochenende sowie der Vorspieltag und der Jugendwerbetag. Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller betonte die große Bandbreite der Veranstaltungen, die der Musikverein Herten das Jahr über durchführe. Sie stellte auch heraus, dass der Musikverein über den Tellerrand hinaus schaue und Beziehungen zu vielen befreundeten Vereinen auch jenseits der Landesgrenzen pflege. Auch Dirigentin Céline Pellmont sprach den Musikern ihr Lob aus, vor allem für das Jahreskonzert, welches musikalisch äußerst anspruchsvoll gewesen sei. Sie sei sich bewusst, dass sie von den Musikern immer wieder neue Höchstleistungen fordere, wisse aber auch um das Potenzial des Vereins.

