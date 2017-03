Rheinfelden Musikverein Degerfelden plant multimediales Spektakel

Der Musikverein Degerfelden erfährt viel Anerkennung für sein innovatives Repertoire. Die Musical-Night war ein erfolgreiches Großprojekt.

Der Musikverein Degerfelden ist ein wichtiger Kulturträger in Rheinfelden, der mit 79 Aktiven, einer stattlichen Zahl an Jugendlichen und innovativem Repertoire mit zu den herausragenden Blasmusikorchestern der Region zählt. Auf besondere Weise zum Ausdruck kam dies bei der Hauptversammlung am Freitag. In seinem Rückblick erinnerte der Vorsitzende Christian Häßler an einen Mitgliederzuwachs, der die Musiker auch bei den Proben enger zusammenrücken lässt.

Mit Blick auf 2016 sprach er von einem sehr erfolgreichen musikalischen Jahr. Zu den Höhepunkten zählten das Waidbachg’flüschder, die Musical-Night und das Jahreskonzert. Als vorbildlich bezeichnete er den Einsatz der aktiven und passiven Mitglieder zum Wohle des Waidbachg’flüschders, ein Anlass, an dem auch der Fußballverein grandiose Unterstützung geleistet habe.

Zu 100 Prozent gefordert gewesen seien die Aktiven bei den Proben für die Musical-Night, dem Großprojekt, das auf eindrucksvolle Weise unter Beweis stellen konnte, dass nichts unmöglich ist, so der Vorsitzende. Zu den weiteren Höhepunkten im Vereinsjahr zählte er die auswärtigen Auftritte etwa beim Partnerverein der Musikgesellschaft Tegerfelden sowie das Jahreskonzert, das im vergangenen Jahr sehr emotionale Elemente aufwies.

Dies bestätigte bei der Hauptversammlung Dirigent Gordon Hein. Auch er bezeichnete die Musical-Night als das herausragende Ereignis im Jahr 2016. In Bezug auf das Jahreskonzert sagte er, dass man ganz bewusst der Devise „Herz statt Aktion“ gefolgt sei und das Konzert mit sehr bewegenden und emotionalen Akzenten versehen habe.

Für dieses Jahr kündigte er das Einstudieren zahlreicher neuer Werke an. Für das Jahreskonzerts 2017 wird der Verein sogar erstmals ein multimediales Spektakel inszenieren. Konkret bedeute dies, dass man erstmals Filmmusik synchron zu professionell hergestellten Kinofilmen live spielen wolle. Stolz auf den Musikverein Degerfelden zeigte sich bei der Hauptversammlung Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser. Sie lobte die innovativen Wege, die der Musikverein unter der Leitung von Dirigent Gordon Hein beschreitet und bedankte sich im Namen von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt für die geleistete Arbeit. Dass sich der Musikverein Degerfelden darüber hinaus immer wieder neuen Herausforderungen stellt, sei darüber hinaus beeindruckend und verdiene große Anerkennung.

Wahlen: Zum neuen Schriftführer wurde Fabian Wüller gewählt, verabschiedet wurde die langjährige Schriftführerin Evelyn Kaiser.

Mitglieder : 79 Aktivmitglieder, davon 53 im Aktivorchester, 26 Musikerinnen und Musiker im Kinder- und Jugendorchester.

79 Aktivmitglieder, davon 53 im Aktivorchester, 26 Musikerinnen und Musiker im Kinder- und Jugendorchester. Kontakt: Musikverein Degerfelden, Vorsitzender Christian Häßler, Telefon 07623/708 87 49.

Gema-Gebühren: Präsident stellt klar

Am Rande der Hauptversammlung des Musikvereins Degerfelden, an der auch der Präsident des Alemannischen Musikverbandes, Peter Häßler, selbst Blasmusiker im Musikverein Degerfelden, teilnahm, waren die Gema-Gebühren bei Hauptversammlungen von Musikvereinen Thema. Er geht auf Distanz zu den Äußerungen von Heinz Benz, Dirigent vom Musikverein Grenzach, der extra einen Marsch komponierte, um der Gema bei Hauptversammlungen zu entgehen. Auf Nachfrage erklärte er, dass bei Hauptversammlungen von Musikvereinen, an denen Literatur von fremden Komponisten gespielt würde, keine Gema-Gebühren anfallen würden, wenn die Meldungen an die Gema rechtzeitig und richtig erfolgen würden. Wenn nötig, könnten die Meldungen sogar noch zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Geregelt sei all dies in einem Rahmenvertrag, den der Bund Deutscher Blasmusikverbände mit der Gema abgeschlossen habe. Nicht Gemapflichtig seien auch Ständchen für Mitglieder und Musik bei Beerdigungen von Mitgliedern.