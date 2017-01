Rheinfelden Musikverein Degerfelden hilft Obdachlosen

Mitglieder des MV Degerfelden sammeln Schlafsäcke, Decken und warme Kleidung für bedürftige Menschen in Basel.

Musik kennt keine Grenzen und auch Musiker nicht. Das zumindest bestätigt eine beispielhafte Hilfsaktion des Musikvereins Degerfelden zum Jahreswechsel. Spontan haben die Mitglieder einen Aufruf ihres Dirigenten Gordon Hein unterstützt und für die Wärmestube „Soup und chill“ für Obdachlose in Basel Kleider, Decken und Schlafsäcke organisiert.

Das Magazin Barfi.ch hat die anerkennenswerte Solidaritätsaktion in ihrer Online-Ausgabe am Montag thematisiert und von einer „riesigen Solidarität für Obdachlose“ geschwärmt. Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben und keinen Wohnsitz, wurden von Baslerinnen und Baslern und vom Musikverein Degerfelden unterstützt. Die Hilfsbewegung, an der der MV Degerfelden mitwirkte, hat eine Vorgeschichte. Günther Hässler weist auf Anfrage für den Musikverein darauf hin, dass beim Jahreskonzert Anfang Dezember Claudia Adrario im Stück „Das Tagebuch der Anne Frank“ als Erzählerin auftrat. Die klassische Sängerin, so Hässler, schreibe seit Jahren Texte für eigene Auftritte und Moderationen, dabei handle es sich auch um eine Mischung aus Gesang und Rezitation. Aber die Sängerin betätigt sich nicht nur künstlerisch, „sondern ist auch sehr in der sozialen Arbeit engagiert“ als Betreiberin der Basler Wärmestube „Soup and Chill“ für Obdachlose.

Als Gordon Hein erfuhr, dass Claudia Adrario händeringend auf der Suche nach warmen Sachen ist, weil die Nächte sehr kalt sind und viele Notfallschlafstellen nicht mehr besetzt werden können, habe er kurzentschlossen gehandelt, betont Günther Hässler. Er schrieb am 30. Dezember eine E-Mail an die Mitglieder mit der Bitte: „Nehmt euch ein Herz“ und warb damit bei den aktiven Musikern um Kleiderspenden. Seine Hoffnung: 100 Teile auf diese Weise zusammen zu bekommen. Hein ging selbst mit gutem Beispiel voran und teilte in seiner Rundmail mit, dass er schon zehn Sachen gefunden habe, die er weitergeben wird. Die Gegenstände wurden von einem Tag auf den anderen benötigt, weil die Zeit drängte. Der Abgabetermin war bereits an Silvester zwischen 10 und 12 Uhr im Probelokal. „Der Erfolg war überwältigend“, freut sich Günther Hässler, „über 500 Teile kamen zusammen“. Die Degerfelder Musiker, die zuletzt als 50-köpfiges Blasorchester beim Jahreskonzert aufhorchen ließen, ließen sich jedenfalls auch in dieser humanitären Frage nicht zweimal bitten – eine starke Vereinsleistung.