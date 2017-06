Rheinfelden Musikschulen beider Rheinfelden feiern großes Festival am 24. Juni

Die Veranstaltung knüpft an die Premiere vor 25 Jahren an. 41 Ensembles bieten auf insgesamt fünf Bühnen 20 Stunden lang ein breit gefächertes Programm von Kammermusik über Pop, Rock bis hin zu Gesangsvorträgen.

Vor 25 Jahren feierten die Musikschulen beider Rheinfelden ein großes Fest, für das sogar die Rheinbrücke für den Verkehr gesperrt wurde. Dieses Projekt war Initialzündung für weitere Großveranstaltungen und dient nun als Vorbild: Am 24. Juni werden mehr als 550 Musikschüler fünf Orte diesseits und jenseits des Rheins bespielen.

Für Norbert Dietrich, Leiter der badischen Musikschule, ein ganz besonderes Event. „Ich bin sozusagen der rote Faden“, erklärt Norbert Dietrich beim Pressegespräch am Donnerstag. Seit 1987 wirkt er in der Stadt, war also 1992 beim ersten Musikschulfest schon verantwortlich. Sein schweizerischer Amtskollege, Valentin Sacher, war damals elf Jahre alt. „Musik habe ich da schon gemacht, aber nicht bei diesem Fest“, sagt Sacher lachend. Wohl aber 2007, als anlässlich der Grün 07 der Landesmusikschultag mit 800 Teilnehmern aus ganz Baden-Württemberg und der Schweiz in Rheinfelden stattfand.

In guter Erinnerung ist Dietrich auch „musica é“ geblieben – 1997 fand das dreitägige internationale Festival statt, das 3000 Musikschüler gestalteten. Nun also wollen es Dietrich und Sacher nochmal wissen. „Wir arbeiten eng zusammen, tauschen uns und auch Lehrkräfte aus“, so Dietrich. Das Musikfest soll genau diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit widerspiegeln.

Auf fünf Bühnen werden 41 Ensembles insgesamt 20 Stunden lang Musik machen. „Wir decken ein breites Genre ab, von Kammermusik über Pop, Rock und auch Gesangsvorträge“, so Sacher. Die Formationen wechseln sich während des Tages ab, so dass die Schweizer mal auf deutscher Seite spielen und umgekehrt.

Einen besonderen Start legen die Kleinsten aus Baden hin: Rund 500 Kinder belegen an der Musikschule Kurse zur musikalischen Früherziehung. „Möglichst viele von ihnen werden singend und mit bunten Luftballons über die Rheinbrücke ziehen und so das Fest in der Schweiz eröffnen“, erklärt Dietrich. Dort wird ohnehin gefeiert, denn bereits am Freitag startet das Jugendfest in Rheinfelden Schweiz. „Das ist ideal, weil wir so auch einen Teil der Infrastruktur nutzen können“, sind Dietrich und Sacher überzeugt.

Bereits am Freitag wird die Bühne am Hauptwachplatz brennen: In Zusammenarbeit mit dem Team vom Z 7 in Pratteln gibt’s Musik ohne Ende: Die in den 1960er gegründete Band Ten Years after bietet Bluesrock, im Vorprogramm spielen The Weight aus Österreich und Basements Saints aus Solothurn. Anders als diese Konzerte (Karten unter www.z-7.ch) kostet das Musikschulfest am Samstag keinen Eintritt. Beide Institute geben dafür je rund 3000 Euro aus, Unterstützung kommt von den Städten und auch der Hochrheinkommission, die solche grenzüberschreitenden Projekt gerne fördert, wie Dietrich meint.

Für ihn wird es das letzte große Fest als Leiter der Musikschule sein. „Im nächsten Jahr gehe ich in den Ruhestand, für mich schließt sich so ein Kreis.“ Einen Wunsch hat er für 2017: Beim ersten Mal 1992, als gerade der bunte Reigen auf der Brücke losging, begann es zu regnen. „Und es hat geregnet, den ganzen Tag lang. Das war wirklich gemein.“

Die Veranstaltung

Das Musikschulfest beider Rheinfelder findet am Samstag, 24. Juni, von 14 bis 18 Uhr statt. Zur Eröffnung treffen sich die Kinder aus der musikalischen Früherziehung (Baden) bereits um 13.30 Uhr vor dem Haus Salmegg, um gemeinsam über die Brücke zu laufen und am Hauptwachplatz (Schweiz) das Fest zu eröffnen. Es gibt fünf Spielorte:

Bühne Salmegg: Kreativer Tanz, Früherziehung; Tutti Flauti; Saxophonensemble (Baden); Jugendblasorchester sowie Musik-und Tanzprojekte (Schweiz).

Kreativer Tanz, Früherziehung; Tutti Flauti; Saxophonensemble (Baden); Jugendblasorchester sowie Musik-und Tanzprojekte (Schweiz). Dietschy-Saal: Gitarren-Trio; Irish Folk mit Belle Ile; Klaviervorträge; Gitarren-Quartett; Jugendsalonensemble (Baden); Gemischtes Akkordeon-Ensemble; Klaviervorträge (Schweiz).

Gitarren-Trio; Irish Folk mit Belle Ile; Klaviervorträge; Gitarren-Quartett; Jugendsalonensemble (Baden); Gemischtes Akkordeon-Ensemble; Klaviervorträge (Schweiz). Inseli: Band; Gesangvorträge; Rheinfall; Gerome The Cat; The Hobos; Red Moon (Baden); Sax-Quartett (Schweiz).

Band; Gesangvorträge; Rheinfall; Gerome The Cat; The Hobos; Red Moon (Baden); Sax-Quartett (Schweiz). Hauptwachplatz: Jugendsinfonieorchester Fricktal; Tanzprojekt; Flying Sticks; KUF-Chor (Schweiz); Razzamajazz; Tutti Flauti; Saxophonensemble (Baden).

Jugendsinfonieorchester Fricktal; Tanzprojekt; Flying Sticks; KUF-Chor (Schweiz); Razzamajazz; Tutti Flauti; Saxophonensemble (Baden). Kapuzinerkirche: Blockflöten-Klassenmusikprojekt; Stomp-Schulklassenprojekt; Klaviervorträge (Schweiz); Kunterbunter Streicherhaufen; Gitarrenquartett; Klaviervorträge (Baden).

Der Eintritt zum Musikschulfest ist frei. Gleichzeitig zum Musikschulfest findet das dreitägige Jugendfest mit Konzerten und einem Lunapark auf dem Schützenparkplatz statt. Infos im Internet:www.jufe.chwww.musikschule-rheinfelden.de