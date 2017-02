Die 15. Auflage des Guggefestivals Rheinfelden ist wieder ein voller Erfolg. Beste Unterhaltung mit Musik und Buden gibt es noch bis Freitagabend im Kastanienpark.

Laut, lauter, Guggesound: Zum 15. Mal haben die Rhyfelder Gassemoggis und Ohräquäler zum Guggefestival am Fasnachtsfreitag in den Kastanienpark eingeladen.



Wegen des runden Geburtstags ließen es sich Oberzunftmeister Michael Birlin und Zunftmeister Andreas Walter nicht nehmen, die Veranstaltung zu eröffnen.

Wer spielt? Insgesamt 14 Guggenmusiken aus der Region geben sich vor dem Rathaus ein musikalisches Stelldichein. Den Auftakt absolvieren traditionell und bravourös die Maximalen in ihren neuen Schottenkostüm. Ein Hingucker ist das jüngste Mitglied der Maximalen-Guggenmusik, das mit seiner kleinen Trommel die Großen perfekt imitiert.

Was sagt das Publikum? Brit Fröhlich ist mit ihren Söhnen Constantin (6) und Simon (3) auf Heimatbesuch in Rheinfelden. Die junge Frau lebt mit ihrer Familie in Vaihingen an der Enz. „Dort gibt es keine Fasnet, deswegen sind wir heute hier“, sagt sie und stürzt sich mit ihren als Drachen verkleideten Söhnen ins Getümmel.

Was sagen die Veranstalter? „Auch wenn das Wetter nicht hundertprozentig gut ist, bleiben die Leute“, freut sich Patrick Graser von den Ohräquälern und schaut Richtung Himmel, aus dem es immer mal wieder tröpfelt. „Wir sind sehr zufrieden, dass so viele Leute da sind. Die Stimmung ist super“, ergänzt Vorsitzender Sebastian Schmidt.

Was sagen die Guggenmusiker? Lisa Trapp steht zum ersten Mal mit den Pfuus Bagge Eichsel auf der Bühne des Guggefestivals. „Es ist etwas Besonderes für uns, hier spielen zu dürfen – quasi ein Heimspiel“, sagt die 20-Jährige, deren Eltern Gründungsmitglieder der Eichsler Pfuus Bagge sind.

„Das Guggefestival gehört schon fest zur Rheinfelder Fasnacht“

Zum ersten Mal im Kastanienpark spielen die Zinke Waggis aus Weil am Rhein. Außerdem stehen unter anderem die Sumpfgumber aus Grenzach-Wyhlen, die Waieblätzer Dossenbach, die Schorebord-Krächzer aus Höchenschwand und die Hotze-Hüüler aus Rickenbach auf der Bühne.

Vier Fragen an die Organisatoren des Guggefestivals.

Das Guggefestival findet bereits zum 15. Mal statt. Wie hat alles angefangen?

Dominic Braun: Früher war am Fasnachtsfreitag nichts los in der Stadt. Da haben sich die Gassemoggis und Ohräquäler bereit erklärt, das Guggefestival ins Leben zu rufen, damit die Rheinfelder Fasnacht am Freitag wieder belebt wird und an diesem Tag keine Flaute herrscht.

Was ist das Besondere am Rheinfelder Guggefestival?

Philipp Huser: Die Atmosphäre ist super. Wir sind weg von der Straße. Da spielt auch der Sicherheitsaspekt eine Rolle.

Sabrina Hingerl: Es verteilt sich schön, wir sind mitten in der Stadt und nicht am Rand wie früher.

Philipp Huser: Das Guggefestival gehört fest zur Rheinfelder Fasnacht.

Das heißt, die Guggemusiken sprechen Sie an oder fragen Sie die Gruppen?

Philipp Huser: Sowohl als auch. Mittlerweile gibt es viele Guggen, die das Festival jedes Jahr in ihren Kalender einplanen. Für sie ist das fix.

Sabrina Hingerl: Ab dem heutigen Tag planen wir bereits das Guggefestival für das nächste Jahr.

Wie würden Sie Guggemusik jemanden beschreiben, der sie nicht kennt?

Dominic Braun: Guggemusik ist die Lust daran, Musik selber zu machen, auch wenn man kein Instrument vorher gelernt hat.

Sabrina Hingerl: Und genauso wichtig ist der Spaß an der Fasnacht.

Dominic Braun: Genau. Man braucht keine Vorkenntnisse, aber man sollte Spaß und Interesse an Fasnacht und einen Bezug zur Musik haben. Ich bin mittlerweile der musikalische Leiter der Ohräquäler und habe beispielsweise nie ein Instrument im Musikverein gelernt.