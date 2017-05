Rheinfelden Musiker des Landesjugendorchester setzen im Bürgersaal Endorphine frei

Das Landesjugendorchester bietet im Bürgersaal ein mitreißendes Konzert. Der Echo-Klassik-Preisträger Felix Klieser ist als Solist dabei.

Dass Musik Glückshormone und Energieschübe freisetzen kann, war beim Konzert des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg im Bürgersaal in Rheinfelden zu erleben. Mit dem Stück „Endorphin“ von Soren Nils Eichberg sorgte das jugendliche Auswahlorchester unter Leitung von Johannes Klumpp für berauschende Klangwirkungen und einen extremen dynamischen Kick. Der Komponist stellt in seinem modernen Concerto grosso dem Orchester-Tutti eine Solistengruppe gegenüber, in diesem Fall ein Streichquartett.

Aufregend und aufreibend klangen die Streichereinsätze mit rasantem Bogenstrich, die schneidende Schärfe des Blechs, die extrem hohen flirrenden Klängen, die vertrackten Rhythmen, der jähe Wechsel zwischen schroffen Ausbrüchen, dräuender Unruhe und rauschhaft schönen Momenten. Die hochmotivierten Talente im Alter von zwölf bis 22 Jahren stürzten sich mit hellwacher Reaktionsfähigkeit und enormer spieltechnischer Flexibilität in diese Neue Musik.

Für das Hornkonzert Nr. 1 von Richard Strauss hatte das Orchester einen exzellenten jungen Solisten, der international für sein klangschönes Spiel gerühmt wird: den 25-jährigen Echo-Klassik-Preisträger Felix Klieser. Es war atemberaubend, mit welcher Tonschönheit und weicher Kantabilität er dieses tiefromantische Konzert blies. Selten hört man einen so lupenreinen und farblich fein nuancierten Klang wie von diesem Hornisten, der ohne Arme geboren wurde und sein Instrument mit den Zehen des linken Fußes spielt. Die lyrische Innerlichkeit, tonliche Subtilität und virtuose Geschmeidigkeit seines Spiels rückten das Horn als romantisches Instrument par excellence ins beste Licht.

Im Andante verströmte Kliesers Spiel wunderbare Ruhe und in den Ecksätzen lotete er die Ausdrucksmöglichkeiten und Farben des Horns in nobler Gestaltung und bravouröser Spieltechnik voll aus. Im Landesjugendorchester hatte er einen idealen Partner, der im Zusammenspiel mit schwungvoller Eleganz, schönem melodischem Bogen und romantischem Streicher- und Bläserklang gefallen konnte.

Spannungsgeladen interpretierten die 90 Orchestermusiker, für die die Bühne um vier Meter vergrößert wurde, nach der Pause Beethovens dritte Sinfonie. Mit energischem Impuls, vehementer Zugkraft und jugendlichem Sturm und Drang gingen sie diese „Eroica“ an. Dirigent Johannes Klumpp baute mit temperamentvoller Gestik die Spannung und den elementaren Schwung dieser Sinfonie auf, ließ die wuchtigen Akkordschläge und signalhaften Bläserklänge prägnant herausstellen. Furios dann das Finale mit seinem energisch aufgeladenen, mächtig aufbrandenden Klang, der pulsierenden Streicherverve und der großartigen Bläser-Präsenz. Nach diesem sinfonischen Kraftakt hatte das Orchester noch Reserven und sprühende Spiellaune für zwei mitreißende Ungarische Tänze von Brahms als Zugaben.