Rheinfelden Musikalische Begegnung über den Rhein beim Musikschulfest - Mit vielen Bildern und Videos!

Rund 400 Musikschüler aus dem badischen und Schweizer Rheinfelden begeistern beim Musikschulfest die Zuschauer.

Mit bunten Luftballons zieht eine fröhlich musizierende Schar von Kindern über die Rheinbrücke. Vom Haus Salmegg aus geht es mit munteren Klängen in die schweizerische Schwesterstadt. Auf Blockflöten spielen die Musikschüler das beschwingte Tanzstück „Jibidi, Jibida“. Mit diesem heiteren musikalischen Spaziergang über die Brücke und durch die Marktgasse der Altstadt brachten die Kinder den grenzüberschreitenden Gedanken des Musikschulfestes beider Rheinfelden wunderbar zum Ausdruck.

Vorneweg liefen die Lehrerinnen Ursula Oberle und Brigitte Bösken, die wie ihre Schützlinge die Noten mit Klammern an die Kleidung befestigt hatten. Die Luftballons flatterten lustig im Wind, und die Klänge und Gesänge wehten in alle Ecken und Winkel. „Imponierend, dieser Zug durch die Stadt“, fand Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auf den Hauptwachplatz. Dort begrüßten Musikschulleiter Norbert Dietrich und sein Schweizer Kollege Valentin Sacher zum gemeinsamen Fest der Musikschulen. Dietrich, der letztmals diese Mammutveranstaltung mit organisierte, erinnerte daran, dass es vor 25 Jahren das erste gemeinsame Musikschulfest gegeben hat. „Eine musikalische Begegnung über den Rhein“, bei der die Akteure viel Spaß haben: So wünschte er sich diesen Nachmittag. Rund 200 Musikschüler aus dem Badischen und etwa ebenso viele aus dem Schweizerischen boten auf fünf Bühnen auf beiden Seiten des Rheins eine unterhaltsame Mischung quer durch alle Fächer, Stile, Epochen.

Auch Petrus spielte perfekt mit: Es war angenehm auszuhalten mit frischem Lüftchen. Schlag auf Schlag ging es mit den Ensembles und Gruppen auf der Freilichtbühne beim Haus Salmegg. Die Lehrkräfte hatten sich mit ihren Schülern einiges einfallen lassen, um ein sommerlich vergnügliches Potpourri zu bieten. Das fing bei den Kleinsten aus der musikalischen Früherziehung und dem Bereich kreativer Tanz an: Hübsch inszeniert war ihre musikalische Geschichte um Prinzessin Regenbogen, die ihre verschwundenen Farben sucht und sie in Instrumenten findet. Bezaubernd klang das Querflöten-Ensemble „Tutti Flauti“, das voller Leichtigkeit und Harmonie aufspielte und mit wohlklingenden Stücken erfreute. Hinreißend entspannt, relaxed und cool wirkte der Auftritt von Saxophonist Ralf Geisler, der ein Ensemble aus Workshop-Teilnehmern zusammengestellt hatte.

Wem der Sinn mehr nach leiseren, zarteren Tönen stand, der war in der intimen Atmosphäre im Dietschy-Saal richtig. Dort traten Gitarrenschüler von Michael Reidick auf und das Folk-Ensemble „Belle Ile“ führte irischen Folk und bretonische Tänze auf. Mit fein ausgehorchtem Zusammenspiel begeisterte ein Gitarrenquartett aus der Klasse von Folker Bakowski in Volkslied-Arrangements. „Eine wilde Mischung“ von Pop über Romantik bis Musical hatte das Jugendsalonorchester im Gepäck. Auch die Freunde der schwarzen und weißen Tasten kamen nicht zu kurz. Mehr als zehn Klavierschüler zeigten mit Händel, Mozart, Chopin, aber auch Modernem mal fingerflinkes, mal träumerisch-poetisches Spiel.

Happening- und Festival-Atmosphäre herrschte auf dem Inseli, wo vier Rock- und Pop-Bands der Musikschule ein tolles Podium in idyllischer Natur fanden. Auch viele junge Fans machten es sich auf dem Rasen, am Brunnen oder auf den Bänken gemütlich und genossen die starken Nummern der jungen Bands „Rheinfall“, „Gerome The Cat“ mit Frontmann Patrick Barth und sogar eigenen Stücken, „Red Moon“ mit Sängerin Francesca Hofmeier und „The Hobos“ um Sängerin Luise-Sophie Löprich: ein Nachmittag der Klänge, an dem sich die Musikschulen in ihrer enormen Vielfalt nach außen präsentieren konnten.