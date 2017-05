Rheinfelden Mulchen will gelernt sein: Workshop in der Metzgergrube

Mulchen will gelernt sein: Workshop in der Metzgergrube

Gärtnermeister Joachim Schlageter gibt im Gemeinschaftsgarten in der Metzgergrube wertvolle Tipps für den eigenen Garten.

Jeder Gartenbesitzer wünscht sich für sein grünes Paradies einen guten Boden und gesunde Pflanzen. Beste Voraussetzung dafür bietet das Mulchen. Aber wie funktioniert es, was muss beachtet werden und vor allem welches Material eignet sich wo und warum? Antworten auf diese und viele weiteren spannende Fragen gab es am Samstag für die Teilnehmer beim ersten Mulch-Workshop im „Stadtgärtle“, dem Gemeinschaftsgarten in der Metzgergrube.

Eingeladen hatte Gärtnermeister Joachim Schlageter, seit Beginn engagierter und kompetenter Begleiter des urbanen Gartenprojekts. Tatkräftig unterstützt bei der deutsch-französischen Co-Produktion wurde er von seinem elsässischen Kollegen, dem Permakultur-Gestalter und „Maître-composteur“ Guy Mellinger vom Gemeinschaftsgarten in St. Louis. Die Überschrift für den Workshop lautete „Die wunderbare Methode des Mulchens“. Wunderbar, so Schlageter, „wegen der vielfältigen Möglichkeiten und der Multifunktionalität“. Als Erstes kam Jurgita Saidens mit ihrem Töchterchen. Seit einem Monat hat die Familie ein Beet im Gemeinschaftsgarten, welches sie „Lieblingsplatz“ nennt. Zuhause, so meinte die Hobbygärtnerin, würde man oft vieles wegschmeißen, ohne darüber nachzudenken, dabei würde sich vieles zum Mulchen eignen, „aber man muss nur wissen muss, wie man das mixt“. Kurzweilig und für den Laien verständlich hatten die beiden Experten viele interessante und vor allem lehrreiche Fakten parat.

Warum mulchen? „Beim Mulchen können wir Gutes tun für den Boden, die Pflanzen und für die Welt überhaupt“, erklärten die Gärtner. Es diene zum Feuchthalten des Bodens, zur Wasserersparnis und Beikrautunterdrückung (Unkraut). Nicht zuletzt würden die verrottbaren Materialien den Aufbau von wertvollem Humus fördern. Am besten könne man dies mit dem Wald vergleichen, meinte Mellinger. Dort sei der Boden auch immer bedeckt, „denn er darf nicht nackt bleiben“, dies sei ein Naturprinzip. Wo mulcht man? „Prinzipiell überall im Garten“, betonte Schlageter, besonders in trockenen Gegenden und auf „schlechten“ Böden. Daher würde Mulchen eine „gewisse Intelligenz“ für seinen Garten voraussetzen, denn man müsse wissen, wo er platziert ist. Wenig Mulch bräuchte es in windigen Ecken oder wo Starkregen den Humus wegspülen könne. Was kann man mulchen? Eine große Auswahl der Materialien hatte Schlageter in kleinen Töpfen anschaulich präsentiert: Stroh, Heu, Schilf, Gras, dürres Laub, Holzhäcksel, Rasenschnitt über Blühpflanzen wie Weißklee oder Ringelblumen sowie Lebendmulch wie Spinatblätter, Beinwell oder nährstoffreiche Wasserpflanzen, ja sogar Pappkarton oder Aprikosenkerne bis hin zu Split, flachen Steinen und vieles mehr. Jedes Material verbanden die beiden Gärtnermeister mit detaillierten Erklärungen zu deren Wirkungsweise und Besonderheiten. Holzhäcksel würde zum Beispiel lange halten, aber Pilze fördern. „Ganz nebenbei“ erfuhren die aufmerksamen Teilnehmer bisher vielleicht Unbekanntes über die mitunter zu Unrecht als „Schädlinge“ verurteilten Schnecken. Auch Mäuse würden sich „wohlfühlen unter dem Mulch“. Daher der Hinweis von Joachim Schlageter: „Schnecken, Pilze, Mäuse sind Nebeneffekte des Mulchens, die man im Auge behalten soll.“

zum Gemeinschaftsgärtnern gibt es per E-Mail an joachim.schlageter@gmx.de oder per Telefon 07761/9266127.