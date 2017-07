vor 17 Minuten jsc Rheinfelden Motorradfahrer verunglückt alleinbeteiligt und wird schwer verletzt

Am späten Mittwochabend, kurz nach 23 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem Motorrad die B 316 und wollte an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte auf die A 861 in Richtung Schweiz auffahren.