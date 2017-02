Rheinfelden Motorradfahrer hängt Polizeistreife bei Verkehrskontrolle ab

Mächtig Gummi gab ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in Rheinfelden, als eine Polizeistreife ihn kontrollierten wollte. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.40 Uhr beobachteten Polizeibeamte während einer Streifenfahrt auf der Werderstraße in Richtung Warmbach einen Motorradfahrer, wie er auf Höhe des Festplatzes ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit überholte. Daher entschlossen sich die Beamten zur Kontrolle.Hierzu schalteten sie den Warnblinker an, hielten den Streifenwagen auf der Fahrbahn an und gaben Handzeichen zum Anhalten. Darauf verringerte der Motorradfahrer geringfügig die Geschwindigkeit, zog jedoch kurz vor Erreichen des Streifenwagens rechts an diesem vorbei.Unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht nahmen die Beamten die Verfolgung des flüchtenden Fahrzeugs auf. Dessen Fahrer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Stoppstelle der Werder-/Goethestraße. Die Flucht ging über die Goethestraße und Güterstraße in die Alte Landstraße, wo die Beamten das Motorrad aus den Augen verloren.Eine eingeleitete Fahndung mit zwei Streifen verlief erfolglos. Auf der gesamten Strecke verhielt sich der Motorradfahrer grob verkehrswidrig und rücksichtslos. Neben dem Überfahren der Stoppstelle und der überhöhten Geschwindigkeit bog er ohne zu blinken ab und unternahm mehrere Überholmanöver.Ob hierbei jemand gefährdet oder behindert wurde, ist bislang nicht bekannt. Bei dem Motorradfahrer handelte es sich um einen ca. 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann, südländischer Teint, weißer Helm mit durchsichtigem Visier, normale bis stämmige Statur.Er war unterwegs auf einer roten Rennmaschine mit deutschem Kennzeichen.Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).