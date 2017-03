Rheinfelden/Freiburg Mordfall Degerfelden: Polizistin findet Tatwaffe in der Küche des Angeklagten

Im Mordfall von Degerfelden belasten Beweisstücke den 56-jährigen mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Freiburg schwer.

Im Prozess um den Mord in Degerfelden, der aktuell vor dem Landgericht Freiburg verhandelt wird, war am Donnerstag das DNA-Gutachten Hauptthema. Beim 56-jährigen Angeklagten wurde die mutmaßliche Tatwaffe entdeckt – daran befand sich Blut des Opfers. Er strömte bereits einen leichten Verwesungsgeruch aus, der Karton, den eine junge Polizistin bei der zweiten Durchsuchung der Küche des Mordverdächtigen aus Karsau hinter und unter seiner Kücheneckbank fand. Das war am 5. Oktober 2016 und somit einige Tage nach dem gewaltsamen Tod der 46-jährigen, ehemaligen Lebensgefährtin vor ihrem Haus in Degerfelden.

In dem Karton befanden sich Beweisstücke, die den 56-Jährigen schwer belasten. Die junge Polizistin meldete ihren Fund sofort ihrer Vorgesetzten und die wiederum rief umgehend die Kriminaltechnik zur Hilfe. Ein kurzer Blick in den Karton hatte einen blauen Müllsack offenbart, einen spitzen Gegenstand, der hervorlugte, einen Geldbeutel, in dem der Personalausweis der Toten steckte. Dazu war der Tragriemen einer Handtasche zu erkennen. Um keine Spuren zu vernichten, wurde der Karton erst von den Spezialisten der Kriminaltechnik vorsichtig ausgeräumt. Der strenge Geruch stammte wohl von den „blutverdächtigen Antragungen“ an den Gegenständen, wie es in der neutralen Fachsprache der Kriminaltechniker heißt.

Die Techniker nehmen Abriebe mit speziellen Wattestäbchen ab. Sie bilden das Material, aus dem später Biologen des Landeskriminalamts die DNA der Verursacher der Spuren bestimmen können. In dem Karton befanden sich neben dem Geldbeutel mit dem Ausweis der Getöteten, eine Handtasche und ein Schlüsselbund mit dem Autoschlüssel ihres Peugeot-Cabrios. Das war vor ihrer Wohnung in Degerfelden geparkt. Unter dem Wagenboden befand sich der am Tatmorgen weiter sendende GPS-Tracker, den der 56-Jährige laut Anklage dort angebracht haben soll, um die Fahrten seiner Expartnerin orten und sie verfolgen zu können. Der GPS-Tracker war so eingestellt, dass er alle fünf Minuten eine SMS auf das Handy des Tatverdächtigen schickte, mit der der genaue Standort des Wagens abgefragt werden konnte. Wenn der Peugeot fuhr, meldete der Tracker auch noch dessen Geschwindigkeit. Mittels eines Mikrofons konnten auch die Umgebungsgeräusche des Trackers abgehört werden.

Mordopfer zuvor abgehört

Die Spezialisten für digitale Ermittlungen lasen aus den gespeicherten Daten des Trackers und des Handys heraus, dass allein von Sonntag, 25. September 2016, bis zum Montag, 26. September 2016, zwischen 2.58 Uhr und 0.57 Uhr der Tracker acht Mal zu Abhörzwecken angerufen worden ist. Die längste Verbindung bestand um 0.32 Uhr vier Minuten und 17 Sekunden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Angeklagte beim Abhören Ohrenzeuge von Gesprächen geworden ist, aus denen er auf eine Verbindung der 46-Jährigen mit ihrem neuen Freund in Schopfheim schließen konnte.

Um 1.45 Uhr war sie allein von Schopfheim nach Degerfelden zu ihrer Wohnung gefahren. Um 2.05 Uhr soll der Angeklagte ihr vor ihrer Wohnung aufgelauert und sie mit 40 Messerstichen „heimtückisch und grausam“ getötet haben, so die Anklage. Nach 1.01 Uhr sind vom Handy des Angeklagten keine GPS-Daten mehr gelesen worden, obwohl der Tracker weiter sendete und gegen 8.30 Uhr am Morgen ein Wegfahren des Peugeot meldete. Das war der Moment, in dem die Polizei das Auto der Getöteten zur Untersuchung nach Lörrach schleppen ließ. So kam heraus, dass unter dem Auto ein Tracker sein musste. Später seien an ihm sechs DNA-Spuren gefunden worden, die eindeutig vom Angeklagten stammen, so der Biologe des Landeskriminalamts Stuttgart.Der Karton, der bei der zweiten Durchsuchung gefunden worden war, offenbarte ein weiteres Geheimnis: ein blutverschmiertes Fahrtenmesser mit einer rund acht Zentimeter langen Schneide und eine dazu passende Lederscheide. Das Blut an der Klinge stammt laut Gutachten ebenfalls von der Getöteten. Am Druckknopf der Lederscheide befinden sich DNA-Spuren aus Blut der Getöteten und aus Hautabriebsspuren des Angeklagten.

In der Wohnung des Angeklagten ist ein Pullover gefunden worden, der laut Gutachten allein vom Angeklagten getragen wurde. An einem Ärmelbund fand der Sachverständige Blutspuren mit der DNA der Getöteten, ebenso an einer Dichtung des Kofferraumdeckels vom BMW des Angeklagten. Insgesamt 40 Stich- und Schnittverletzungen wurden bei der Obduktion der Leiche gezählt. Nach der Halsverletzung muss die 46-Jährige innerhalb weniger Sekunden bewusstlos geworden sein. Am Dienstag wird der Prozess fortgesetzt.